劇烈晃動！阿諾在中國被偷拍影片瘋傳 認了隆乳：挺起來更有底氣

藝人阿諾坦承隆乳，現在（左圖，翻攝IG）比過去（右圖，中天綜合台提供）更有自信。



苗條纖細的藝人阿諾上遍各大節目，近期在中國抖音一段被偷拍的影片引發關注，她戴著眼鏡現身籃球場，穿著黃綠色短版緊身衣展現豐滿身材、在場邊熱舞的畫面吸引百萬網友瀏覽。阿諾坦言自己做了隆乳手術，從B罩杯升級到D，也因此更有自信。

根據《三立新聞網》報導，阿諾表示，之所以動手術並不是為了男生，而是想讓自己開心，這個決定考慮了將近1年半，也詢問過不少醫師，直到遇見動刀的這位，醫師告訴她，「自然不了，因為就是假的」，但醫師很明白她的目的，所以決定手術。

阿諾表示，自己本來是B罩杯，懷孕生產後出現下垂和上胸凹陷情況，看起來只有A罩杯，手術後升級成D，穿貼身性感的衣服更有自信，站起來、挺起來的時候比較有底氣，也擺脫Nubra的束縛，在鏡頭前更勇於做自己。

