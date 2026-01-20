劇烈磁暴估影響地球36小時 美國北加州有望出現極光

中央氣象署太空天氣作業辦公室20日上午，發布地磁擾動與太陽輻射暴等2個太空天氣警示。其中地磁擾動預計從20日凌晨2時起明顯增強，影響時間約36小時，最大規模可能將短暫達到最劇烈的磁暴等級G5。

根據美國太空天氣預報中心（SWPC）預估，此次磁暴將導致加拿大、大部分美國北部地區，甚至阿拉巴馬州與北加州等地，都有機會見到極光。

CNN說明，太陽輻射暴是指由太陽射出的大量帶電粒子向地球快速釋放的現象，抵達地球的時間通常比日冕物質拋射（CME，即太陽向外拋射大量電漿）事件還要更快。地磁擾動則是由CME引起，抵達地球後會擾動磁場；至於極光就是CME中的帶電粒子沿著地球磁場進入兩極時，與大氣氣體碰撞後產生。

當地磁擾動發生時，可能導致線路電流異常增高、高頻無線電通訊無法使用、衛星定位誤差增加、低頻無線電通訊異常、大規模的電壓控制系統與保護系統異常等問題，部分電力輸送網甚至可能完全中斷或短暫停電，變壓器也有機會損壞；原本僅會在高緯度地區出現的極光，範圍也將擴大至緯度40度地區。

2024年5月發生的地磁擾動，當時氣象署預估的磁暴等級為G4，極光最低可能發生在磁緯45度地區，最終包含歐洲、美洲、中國北部和日本北海道等地區，都有觀測到極光紀錄。

至於台灣是否看得到極光？根據氣象署說明，由於地磁北極位在格陵蘭島附近，距離較近的歐美會較容易觀測到極光；台灣因為距離地磁北極距離比較遠，因此無法觀賞到極光。

此外，氣象署也指出，速度較快的太陽輻射暴已於昨（19）日晚間6時20分抵達，預計將影響地球30小時，且會短暫達到強烈太陽輻射暴等級S4，除進行艙外活動的太空人將遭受輻射危害外，也會導致極區的高頻通訊中斷、飛經高緯度地區航班的組員與乘客暴露在高能輻射環境風險增加等危害。

台灣中央氣象署太空天氣作業辦公室指出，本次磁暴主因來自太陽表面活躍區（AR4341）於19日發生的X1.9級長延時太陽閃焰，是太陽閃焰分級中最為強烈的等級。

SWPC指出，本次的太陽輻射暴強度是近20多年來最強，上一次觀察到S4等級的太陽輻射暴已是2003年10月。當時導致瑞典停電、南非電力變壓器受損，也引發地磁劇烈擾動，由於正好發生在該年10月底，因此也被稱為萬聖節磁暴事件。