劇烈磁暴來了！持續39小時「恐影響電力、通訊」

記者蔣季容／台北報導

劇烈磁暴將持續39小時。（圖／中央氣象署）

中央氣象署今（20）日上午9時發布太空天氣警示訊息，指出20日凌晨2時將發生劇烈地球磁場擾動，持續時間39小時，期間線路電流可能異常增高、高頻無線電通訊無法使用、衛星定位誤差增加、低頻無線電通訊異常、中緯度地區（地磁緯度40度）能見到極光活動。

氣象署表示，受到太陽表面活躍區（AR4341）於1月19日發生X1.9級長延時太陽閃焰，並伴隨著顯著的日冕物質拋射事件（CME），於1月20日凌晨通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約36小時，最大規模可能短暫達到劇烈磁暴等級（Kp=9, G5）。

廣告 廣告

氣象署提醒，期間線路電流可能異常增高、高頻無線電通訊無法使用、衛星定位誤差增加、低頻無線電通訊異常、中緯度地區（地磁緯度40度）能見到極光活動。

另外，大規模的電壓控制系統與保護系統將發生問題。部分的電力輸送網將完全中斷或短暫停電，變壓器也有機會損壞。太空飛行器操作部分，表面電荷累積，造成姿態異常、資料傳輸異常和定位系統異常。

更多三立新聞網報導

全台1500萬人都在吃！「這款藥」誤用恐傷腎、胃出血

外食族救星！「這水果」顧肝、護腸道還抗老 營養師：愛吃花生要多吃

加熱菸入境「攜帶200支」免稅！衛福部示警：做錯1事恐重罰500萬

NET新衣爆抄襲？石虎圖案「斑點100%重疊」 作者發聲：沒給過授權

