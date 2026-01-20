劇烈磁暴來了！氣象署示警：恐影響無線電通訊36小時

中央氣象署太空天氣作業辦公室今（20日）發布太空天氣警示訊息，因地球磁場擾動指數遽增，預期短暫達到劇烈(G5)等級，預計持續時間36小時。

中央氣象署太空天氣作業辦公室今天發布太空天氣警示訊息。（圖／中央氣象署太空天氣作業辦公室）

中央氣象署太空天氣作業辦公室表示，受到太陽表面活躍區(AR4341)於1月19日發生X1.9級長延時太陽閃焰，並伴隨著顯著的日冕物質拋射事件(CME)，於1月20日凌晨通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約36小時，最大規模可能短暫達到劇烈磁暴等級(Kp=9, G5)。

廣告 廣告

針對預估影響，中央氣象署太空天氣作業辦公室表示，線路電流異常增高、高頻無線電通訊無法使用、衛星定位誤差增加、低頻無線電通訊異常、中緯度地區(地磁緯度40度)能見到極光活動。

電力系統部分，中央氣象署太空天氣作業辦公室說，大規模的電壓控制系統與保護系統將發生問題。部分的電力輸送網將完全中斷或短暫停電，變壓器也有機會損壞；太空飛行器操作，表面電荷累積，造成姿態異常、資料傳輸異常和定位系統異常。

延伸閱讀

賣近4千只拿750元！外送對帳單曝 苦主嘆：幫平台賺年終

「B19病毒」害11歲女童猝死！醫示警「乍看像感冒」傳染力最強

東北風影響！雙北等4縣市大雨特報 出門記得帶傘