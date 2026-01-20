劇烈磁暴來襲！氣象署示警「影響36小時」：通訊、電力恐中斷

受磁爆影響，英國各地都有民眾目擊極光。圖／翻攝自X

中央氣象署20日9時（台灣時間）發布警示，指出地球磁場擾動指數遽增，預期會在短時間內達到劇烈（G5）等級，可能會對電力系統、太空飛行器造成影響。另根據《每日郵報（Daily Mail）》報導，極光探測應用程式AuroraWatchUK發布紅色警報，稱全英國各地都可能會觀測到極光。

地磁擾動增強！氣象署：最強達到劇烈磁暴等級

中央氣象署指出，太陽表面活躍區（AR4341）於19日發生X1.9級長延時太陽閃焰，並伴隨著顯著的日冕物質拋射事件（CME），於20日凌晨通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約36小時，最大規模可能短暫達到劇烈磁暴等級（Kp=9, G5）。

中央氣象署提醒，受到地球磁場影響，可能導致線路電流異常增高、高頻無線電通訊無法使用、衛星定位誤差增加、低頻無線電通訊異常、中緯度地區（地磁緯度40度）能見到極光活動。

此外，電力系統部分，大規模的電壓控制系統與保護系統將發生問題，部分的電力輸送網將完全中斷或短暫停電，變壓器也有機會損壞；太空飛行器操作將受到磁場影響，導致表面電荷累積，造成姿態異常、資料傳輸異常和定位系統異常。

探測程式發布「紅色警報」！英國各地有機率出現極光

另外，根據《每日郵報》報導，極光探測應用程式AuroraWatchUK已發布紅色警報，指出英國各地都有機率可以觀測到極光。對此，英國氣象局警告，雖然極光很美，但它們是由太陽耀斑脈衝引起的，可能會對地球上的電力系統造成問題，亦可能阻礙國際太空站（ISS）等太空船的運作。

英國氣象局預測，這起電磁風暴將從19日21時（當地時間，下同），持續到20日3時。報導指出，英國什羅普郡（Shropshire）、南德文郡（South Devon）、彭贊斯（Penzance）、斯凱島（Skye）等地都有民眾目擊極光。

英國氣象局指出，一股快速移動的日冕物質拋射（CME）正朝地球而來，代表19日晚間可能有機會看到極光，甚至20日晚間也有可能出現。而極光會主要出現在英國以西的天空出現，涵蓋愛爾蘭以及大西洋上空。氣象局提醒，外出觀賞極光時要注意保暖，尤其是英國北部地區，在夜間的氣溫可能會更低。另外，由於目前英國多數地區的雲量偏多，想目睹極光可能還得碰碰運氣。



