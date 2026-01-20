劇烈磁暴來襲 氣象署示警：「36小時內」通訊、導航、電力恐受影響

地球磁場擾動指數遽增。氣象署提供



中央氣象署太空天文作業辦公室今（1/20）日上午發布太空天氣警示，指出受太陽劇烈活動影響，未來約36小時內地球磁場將出現明顯且快速的擾動，強度可能短暫達到最高等級的「劇烈」（G5）磁暴，恐對通訊、導航、電力系統及太空作業造成影響。

中央氣象署說明，受到太陽表面活躍區AR4341，於1月19日釋放出一波X1.9級的長延時太陽閃焰，並伴隨顯著的日冕物質拋射（CME）事件影響，並於1月20日凌晨通過近地太空環境，導致太陽風風速與密度迅速上升，進而擾動地球磁場。

廣告 廣告

依據美國國家海洋暨大氣總署提供的WSA-Enlil模式分析結果顯示，地磁擾動強度將在短時間內快速增強，並可能持續影響約36小時，期間地磁擾動指數Kp值最高恐升至9，達到G5等級的劇烈磁暴狀態。

氣象署指出，劇烈磁暴可能造成線路電流可能異常升高，電壓控制與保護系統可能出現問題，部分電力輸送網恐發生短暫中斷，極端情況下甚至可能導致變壓器受損。

在通訊與導航方面，高頻無線電通訊可能出現無法使用的情形，低頻無線電也可能發生異常，衛星定位系統的定位誤差則可能明顯增加。此外，中緯度地區（約地磁緯度40度）亦有機會觀測到極光活動。

氣象署也提醒，太空飛行器在此期間可能因表面電荷累積，出現姿態控制異常、資料傳輸受干擾或導航錯誤等風險。

更多太報報導

反年改出包…公務員退休金沒變多！翁曉玲「沒寫施行日期」回應了

北市私校16歲男學生校內「墜樓不治」 教育局：已前往協助

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂