劇烈經痛、經血過多⋯小心子宮肌瘤惹禍！醫「1招」治療保生育功能

劇烈經痛、經血過多，小心可能是子宮肌腺瘤作祟！35歲李小姐近年來每逢生理期時，都痛得無法忍受，甚至影響到日常生活，為了找出原因而至婦產科就醫。醫師透過超音波與抽血檢查，發現她的子宮內佈滿子宮肌腺瘤，於是透過腹腔鏡與婦科超音波導引進行微波消融治療。手術後經痛狀況獲明顯改善。











收治病人的台北慈濟醫院婦產部部長陳國瑚表示，子宮肌腺瘤是一種子宮內膜異位的疾病，即子宮內膜腺體組織出現在子宮肌肉層內，導致子宮壁增厚、慢性發炎，形成原因多與經血逆流及免疫功能異常有關。

劇烈經痛恐子宮肌瘤惹禍



陳國瑚說明：「子宮肌腺瘤好發於35～50歲的女性，是生育年齡婦女重要的婦科疾病，台灣地區婦女的盛行率約有20～30％，在不孕的女性中也相當常見。」當這些異位（經血倒流並長入子宮肌層）的內膜組織，在月經週期受到荷爾蒙刺激時腫脹發炎，就可能有劇烈腹痛、經血過多，以及壓迫膀胱導致頻尿等症狀。

「若子宮肌腺瘤持續壓迫，長期下來更會因為子宮結構性改變與慢性發炎而影響受孕。」陳國瑚說。臨床診斷子宮肌腺瘤，可以透過病人主訴、內診、超音波及抽血檢查來判斷，過去的治療方式有藥物及手術摘除子宮兩種，藥物治療可暫時控制經痛與經血過多，但長期使用荷爾蒙類藥物抑制劑，容易出現類似停經更年期的副作用，例如熱潮紅、盜汗與骨質疏鬆。





新治療方式不影響生育功能



然而，陳國瑚提醒，若手術切除全部子宮雖能徹底移除病灶，但對希望保留子宮或仍有生育計畫的女性而言，就無法再生育，代價較大；而若只切除局部子宮肌腺瘤，則無法完全清除、症狀改善有限。

隨著醫療科技的進步，微波消融成為近年來的治療新選擇，陳國瑚指出，醫師可在腹腔鏡及婦科超音波的導引下，將消融針精準進入病灶，釋放高能量微波破壞異常內膜腺體組織，使其失去活性而逐漸縮小壞死，達到止痛與減少經血的治療目的。

陳國瑚進一步解釋，微波消融治療的範圍可透過影像導引精準掌握，不容易傷害周邊組織，也因為術中保護子宮內膜，病人術後不影響懷孕。此外，微波消融治療術後疼痛感低、併發症風險也較小，根據臨床追蹤，近9成的病人預後狀況良好，能恢復正常月經週期，經痛大為改善，提升生活品質。

本文授權轉載自《優活健康網》