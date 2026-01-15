劇組嚇壞！雷嘉汭片場臉部突大泛紅、脖子腫脹 急吞藥壓下症狀

雷嘉汭剛殺青與曾敬驊合作的電影拍攝，15日現身信義區為韓國保養品牌站台。

新生代女星雷嘉汭今（15）日出席韓國保養品牌活動，狀態極佳的她，私下卻深受「蕁麻疹」之苦。她透露，從國中開始就是過敏體質，進入演藝圈後更因拍戲壓力大，病況變本加厲。她回憶最嚴重的一次，在片場臉部突然大泛紅、脖子異常腫脹，不僅嚇壞工作人員，還被旁人側目以為她「被家暴」。雷嘉汭苦笑說：「那時候真的吞一顆藥都壓不下來，必須一次吞兩顆強效藥才能繼續拍。」

提到近期的生活，雷嘉汭坦言自己幾乎沒有私人時間，早前她在山上與曾敬驊合拍山林奇幻愛情片《樹人》，剛過的跨年夜，她就是在緊湊的劇組生活中度過的，由於拍攝期接近尾聲，她與劇組上下都在全力「趕殺青」，因此只有回到飯店房間與助理一起跨年。她透露，近期為了拍戲體力消耗極大，最希望回到老家南投埔里吃肉圓、騎機車吹風。雖然工作滿檔，但她也因為太在意別人眼光、希望表現完美，導致壓力轉化為生理反應，讓蕁麻疹頻頻找上門。

農曆年雷嘉汭已準備好紅包，看家人抽到多少錢就包多少錢的紅包。

跨年夜沒能放假與家人、朋友一起跨年，即將到來的農曆新年，雷嘉汭期待已久，每年除夕她都會與家人看電視、拜拜、打麻將。從開始工作後，雷嘉汭都會包紅包給媽媽，近年工作比較順利，賺得比較多，紅包數字也就愈來愈大。「去年我用遊戲方式，媽媽抽到多少我就包多少，還好最大包9萬她沒抽中。今年應該也是會用玩遊戲的方式。」

去年雷嘉汭不僅拍了韓劇，還拍了一部韓國電影，成功闖出台灣；今年她雖想讓腳步慢下來，不要讓生活都被工作填滿，但如今也已為一部影集開始做前置，因此她原本想要請假2週帶媽媽去摩洛哥玩，結果慘遭打槍，劇組無法放她那麼久的假，但幾天的短期旅行應該還是可行。

​從國中起就開始過敏，雷嘉汭這10年來都飽受蕁麻疹困擾，尤其現在工作愈來愈多、壓力更大，蕁麻疹的症狀就更嚴重，發作時，每到夜晚12點症狀就出現，吃藥才能緩解，在韓國時曾有一次因為拍到比較晚，當場蕁麻疹大發作，臉龐浮腫，還起疹子，看起來比被家暴還慘烈。她這副模樣把劇組嚇壞了，要吃到2顆藥才把症狀壓下來。但醫生也擔心她藥物吃太多，會產生抗藥性；但她吃中藥2年也不見調養功效，「我有聽人說蕁麻疹是心理疾病，壓力、各種環境因素都有可能造成，心病只有心藥醫。」

多年來雷嘉汭都深受皮膚敏感及蕁麻疹之苦，這個韓國品牌保養剛好很適合她的皮膚。

​也因為皮膚狀況如此，雷嘉汭對保養品的選擇特別注重，在韓國拍戲四個月期間，意外發現了擁有20年實驗背景的醫美品牌Dr.Sante。她特別偏愛其中含有洋甘菊原色的修護產品，不僅能鎮定她隨時可能爆發的蕁麻疹，且質地清爽不黏膩，讓她即便在趕戲的疲憊狀態下，也能維持鏡頭前的無暇發光肌。

