劇組染病上吐下瀉！劉冠廷吃泡麵度日、礦泉水刷牙下場曝光

《丟包阿公到我家》8日晚間在金馬影展舉行全台首映，男主角劉冠廷為了拍戲遠赴菲律賓，他在映後座談透露，團隊在菲律賓上吐下瀉，自己非常小心只吃泡麵、刷牙用礦泉水，堅守到最後一天卻還是拉肚子；飾演重要角色的「小薰」黃瀞怡則是第一次看到成果，她感動地說：「原本不覺得劇中角色有魅力，看完才發現，原來在片中自己是照亮劉冠廷的那道光。」

電影《丟包阿公到我家》描述菲律賓影后安潔兒·艾奎諾（Angel Aquino）飾菲律賓移工April，為了探望病危的母親，必須帶著失智的台灣阿公（張曉雄飾）踏上返鄉旅程。同時，阿公剛出獄的兒子阿偉（劉冠廷飾）回到屏東客庄老家，卻發現已經人去樓空。兩個歸鄉的人，面對陌生又疏離的家鄉親友，竟不約而同地發現，回到老家，才是這段漫長歸途的起點。

劉冠廷為電影苦練「神祕語言」。（圖／金馬執委會）

《丟包阿公到我家》日前已在日本東京影展舉行世界首映，8日晚間登場的台灣首映，滿場觀眾隨著劇情推動爆笑聲不斷，劉冠廷與菲律賓影后艾奎諾的精湛演技，在各自的親情戲碼打動所有影迷；小薰與張曉雄則在故事中扮演推動情節的重要角色，為戲中帶來重要的化學變化。滿場觀眾在映後熱烈迴響，該部電影也堪稱是本屆金馬的最大遺珠之一。

劉冠廷與張曉雄在劇中有不少戲份是在菲律賓拍攝，兩人被問及在當地的狀況，張曉雄分享，工作人員當時狀況非常悽慘，大家都得到阿米巴蟲痢疾：「廁所幾乎不夠用！」不過他說，在這樣的環境中，所有人專注的把每一件事情做好，劇組展現的向心力讓他相當感動。

劉冠廷也說，幸好工作人員對他照顧有加，甚至提著礦泉水告訴他刷牙一定要用這個。拍戲的那幾天飯只吃一兩口、幾乎都吃泡麵，就這樣堅守到最後一天，在拍最後一場戲時還是拉肚子，功虧一簣的回答讓滿場觀眾哈哈大笑，影迷心疼的同時也讚嘆劉冠廷敬業的演技，完全沒有在片中展現任何的不適。



