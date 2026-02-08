劇組稱無意識形態！林家至親四年難安葬

▲《林宅血案》稱中立卻成二度傷害？林家三至親遺體竟在冰櫃躺四年。（圖／記者林柏年攝）

[NOWnews今日新聞] 改編自真實政治懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》殺青，製片方沒取得當事人林義雄同意，引發諸多爭議。政治工作者周軒臉書發文，指出林家三位受難者在1980年遇害後，遺體在殯儀館冰櫃中停放長達四年多，直到1985年元旦才入土為安。這段時間林義雄因美麗島事件身陷囹圄，即便一度獲准保釋處理後事，卻遭政府特務如影隨形騷擾，導致談好的墓地接連遭地主拒賣，最終林義雄又被以違反規定為由抓回大牢，讓家屬承受生前死後皆無法善終的磨難。

周軒感嘆，對林家而言，元旦並非充滿希望的開國紀念日，而是告別至親的沉重時刻。他提到當年林母與雙胞胎幼女遇害後，林家妹妹多次擲筊，阿嬤都不願下葬，彷彿在冰冷的冰櫃中苦等著身在大牢的兒子回來送行。反映了當時的政府對受難家屬的百般阻撓與精神折磨，直至林義雄1984年減刑出獄後，才終於在故鄉宜蘭為親人找到最後的安息之地。周軒感嘆，這場震驚國際的政治謀殺背後，家屬所經歷的現實苦難遠比電影劇本更加殘酷。

針對劇組宣稱劇本「不帶任何意識形態」的說法，周軒批評，這本身就是一種意識形態，並引用導演蔡明亮的名言指出，電影應如鏡子真實反映人生。他強調，拍攝一部當事人仍在世的歷史改編電影，若抽離了這些真實發生的痛苦過程，便無法反映當事人的真實境遇，這對受難者及家屬並不公平。

