「劇育新芽」帶領學童以戲回顧藝術學習

文化局於新營文化中心演藝廳舉辦《歡迎收聽，寶島電台金大聲》台語音樂劇讀劇觀賞活動。（文化局提供）

記者翁聖權／新營報導

文化局於今年再度推出「劇育新芽」計畫，攜手斜槓青年創作體劇團，培養表演藝術小尖兵，迄今走訪三十所國小，讓學生親身參與舞臺創作。

文化局今年獲文化部補助，九月十六日起正式啟動「劇育新芽」計畫，由斜槓青年創作體劇團進入臺南各百人以下小校進行初階課程，除初階課程外，也於新營文化中心演藝廳舉辦《歡迎收聽，寶島電台金大聲》台語音樂劇讀劇觀賞活動。

本次觀演體驗活動由斜槓青年創作體劇團打造，以「禁歌時代的電台文化」為故事主軸，延續其自二０二一年與台灣歷史博物館合作《逐工》音樂劇所累積的創作能量，再次將目光聚焦於台灣禁歌與戒嚴時期的珍貴記憶。透過讀劇結合台語音樂劇的表現形式，引導學童以更豐富多元的藝術方式，理解「自由」與「家園」的可貴。

全劇以台語呈現，透過廣播敘事、跨世代情節與虛實交錯的創意手法，穿插經典台語歌曲與在地文化線索，讓學童能親近台南在地音樂家如洪一峰、文夏、吳晉淮等大師的作品，在觀賞過程中自然與家鄉文化產生連結，體會語言、土地與情感之間的緊密關係，進一步提升對在地文化的認同感。