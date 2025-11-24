劇院級安眠曲 法早產兒病房寧靜時光

法國東部醫院和歌劇院展開歌曲療癒計畫，讓歌劇歌手到醫院的新生兒重症和加護病房，唱頌各式各樣的曲目，兒科醫師表示，多年來已有文獻證明，歌唱能安撫寶寶，降低心率，並促進深度睡眠。特別是對需要長時間住院的早產兒與父母來說，歌劇療癒能讓親子共享珍貴的寧靜時光。

柔美歌曲，讚頌母親對寶寶的愛，這名法國女高音歌手，用歌聲為早產兒帶來療癒。洛林國家歌劇院女高音歌手 瑪汀：「我們也注意到，人聲的振動 尤其是抒情歌聲，對寶寶有一種安撫作用，5次裡有4次都有效，寶寶們很快就能進入深度睡眠。」

法國東部一間當地醫院，和歌劇院展開合作計畫，目標是「將聲音納入護理流程」，特別針對重症和加護病房，因為住院時間相當漫長。南錫醫院新生兒病房聯合主任 克蒂特：「重症監護室是個非常特殊的環境，在這裡父母與孩子間的關係，會受到醫院環境和醫療技術真正考驗，(歌劇)它就像個小泡泡，為他們提供一個喘息空間，讓他們有機會與孩子一起體驗，一些獨特的事情。」

兒科醫師表示，歌劇療癒能加強親子連結，會在父母心中埋下種子，讓他們相信自己也能唱歌安撫寶寶。在這個以3C安撫孩子的時代，這樣的改變尤其重要。早產兒的母親 霍伯特：「這是艱難旅程中難得的輕鬆時刻，今天很開心，我們已經習慣看到他們，我們現在情況好多了 一切都輕鬆了，所以對每個人來說，能有這樣一段平靜的時光真是太好了。」

