劈腿偷吃只排第２！10大分手原因排行榜，「冠軍」讓關係秒破裂、無法挽回
愛情，總是在最甜蜜的時候讓人深信不疑，曾經以為這份悸動能長久不變，然而現實終究不是浪漫的偶像劇，當生活壓力與日常磨合逐漸浮現，感情也在無聲之中產生裂痕，２人從親密一步步走向疏離，最終只能各奔東西，成為彼此心中最熟悉的陌生人。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，曾於去年４月公布「情侶、夫妻10大分手原因」排行榜，而今年也再度啟動調查，結果顯示榜單名次出現明顯大洗牌。除了「對未來沒共識」「壞習慣不改」「沒感覺」等理由意外跌出前10名外，還有哪些去年沒入榜的理由成聲量黑馬呢？快來看看今年的榜單出現了哪些驚人的變化吧！
No.10 缺乏尊重
在一段感情中，「尊重」不僅是愛情的基礎，更是２人能否長久走下去的關鍵要素。當一方缺乏尊重時，再深的感情也會在日復一日的相處中逐漸消磨。這樣的失衡往往不是一夕之間爆發，而是悄悄滲入日常的每個細節，其中最常見情況包括貶低對方的一切、在朋友面前開玩笑過頭、或總以自我為中心，忽略伴侶的感受等。這些行為雖不像出軌或暴力般嚴重，卻會在無形中讓對方感到被忽視與矮化，長久下來只剩委屈與失望。
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查區間聲量高點出現在2025/7/5，一名網友在Dcard分享男友條件優秀但缺乏尊重的行為，引起網友熱烈討論，紛紛勸分「直接分手啊，聽起來在他眼裡妳就是沒什麼本事的人 ，配不上他」「直截了當的說一句，跟這種人生活，好累」「跟他在一起的未來會很壓抑，不停的被否定，甚至抑鬱症」。
No.９ 說謊欺騙
感情裡最可怕的，往往不是被背叛的事實，而是「再也無法相信」的那份不安全感。有的人選擇說謊，是出於害怕衝突、想維持表面的和平，卻沒料到真相一旦揭露的話，帶來的傷害往往比爭吵更嚴重。因為當信任崩盤、關係埋下不信任的種子後，這份感情便會陷入無止盡的猜疑中，一方努力解釋，另一方卻難以再信，最終雙方都會疲憊不已。就像是一面碎裂的鏡子，再怎麼修補也會留下痕跡，最終，這段缺乏信任的感情，便會在不斷內耗與懷疑中消磨殆盡。
網友表示：「每句話都要當柯南猜是真是假，我沒有那個心力跟時間」「說謊絕對是我的大忌」「我也沒辦法接受男友說謊，信任破裂就回不去了」。
No.８ 遠距離
去年榜單中未入榜的「遠距離」，今年則成為黑馬，一舉躍升至第８名。即使在通訊軟體發達、視訊隨手可開的年代，遠距離依然是讓感情漸行漸遠的主要因素之一。因為愛情不僅僅是透過訊息維繫，更需要現實生活中的陪伴與互動來滋養。
遠距離的挑戰，除了無法見面的思念外，更艱難的是生活步調與情感溫度逐漸不同步。當彼此分隔２地，少了日常相處的溫度，感情也會在不知不覺間慢慢降溫；訊息、視訊再頻繁，也比不上面對面的一句安慰或一個擁抱。
更進一步來說，其實遠距最可怕的不是距離本身，而是距離所帶來的不確定感，當看不見彼此的生活，信任就容易被猜疑所取代，而思念也可能變成焦慮。最終，２人的感情往往不是被大風大浪摧毀，而是被時間與距離一點一滴稀釋，默默走向終點。
No.７ 體態外貌
在眾多分手原因中，「體態外貌」名列第７，看似膚淺，卻反映出現代愛情裡最現實的一面。許多情侶在交往初期強調「重內在、不看外表」，但熱戀期過後，卻又悄悄改變標準，忍不住拿另一半和他人做比較；而有些人則是愛情穩定後變成幸福肥模樣，又或是失去打理自己外在的動力，這樣的外在落差感，會導致對方覺得吸引力不再，情感也可能隨之降溫。
更進一步來說，外貌問題的背後，有時不是單純的「變胖」或「不打扮」，而是當一方感覺自己不再被在乎、被欣賞，或認為對方不再努力維持關係中的吸引力時，那份曾經的心動就會隨之消退。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查區間聲量高點出現在2025/5/16，當日聲量衝高至1015筆，一名網友在Dcard發文，坦言自己因體重過重而被分手，引發網友熱烈討論，「是不瘦，但他應該只是不愛了，跟胖不胖沒什麼關係 」「胖瘦是很主觀的事， 只是你們不合適而已」「很多肉肉女都是潛力股」。
No.６ 價值觀不同
價值觀的差異，往往不是因為誰對誰錯，而是２人在思想與觀念上存在截然不同的看法。無論是生活習慣、金錢觀，甚至宗教信仰或政治理念，這些差異若長期累積，都可能日積月累成為分手的導火線。舉例來說，有人重視生活品質，認為花錢對自己好一點無可厚非，而有人則傾向務實節省，認為錢要花在刀口上，能省則省；在宗教方面，２人對某些節日、習俗的重視程度不同，久而久之也容易引發誤會或不滿；因政治立場不同導致分手更是時有所聞，從理性辯論逐漸演變成情緒對立，也可能讓感情蒙上陰影。這些長期累積的心理落差，最終都會讓２人關係默默走向終點。
一名女網友就曾在Dcard上發文表示，男友帶自己吃夏慕尼慶生，她怨沒誠意想分手，貼文一出戰翻兩派網友，「夏慕尼貴不貴根本不是重點，這篇看起來就是價值觀不合＋男生沒心」「看了只覺得妳好幼稚，這樣就想分手」「還以為是我的價值觀太窮酸」。
No.５ 信任度不足
對另一半不夠信任也是感情裡最致命的元凶。與第９名的說謊欺騙有所差異的是，這樣的「信任度不足」，往往不一定源自對方的行為問題，而是自己內心的不安全感在作祟。當２人進入交往關係後，許多人開始對伴侶的言行變得敏感，對回訊速度、語氣變化、甚至社群互動都格外留意。若對方沒及時接電話、訊息晚回幾分鐘，心裡就會開始編織各種可能的劇本，讓懷疑在無形中滋長；也有些人因為曾在過去的感情裡受過傷，被背叛的陰影尚未完全褪去，於是在新關係中格外戒備，害怕歷史再次重演，於是用「反覆確認」來換取安全感，卻在無意間讓愛變得窒息。最終，即使沒有爭吵或背叛行為，２人之間也可能因為陷入內耗的迴圈而選擇分開。
▲即使沒有背叛行為，情侶也可能因為信任不夠而選擇分開。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
No.４ 前任因素
「前任」這２個字看似過去式，卻常在感情裡掀起波瀾。也許是一段未完成的關係、一次沒有好好道別的遺憾，抑或一種「拿現在與過去比較」的無意識行為，當現任察覺對方仍被前任影響，無論是偶然提起、偷偷關注社群，甚至只是語氣中流露的懷念，都足以引發不安與爭吵。在一段感情中，一方若總被拿來與前任比較，會感覺自己永遠在扮演別人的替代品；而仍心繫舊愛的人，也容易因放不下過去而無法全心投入新的關係。
一名女網友在社群上發文表示，她因前任關係留下嚴重的心理陰影，進入下一段感情後時常情緒不穩，最終導致現任男友無法承受而提出分手。貼文曝光後，許多網友紛紛為男方抱不平，「你還沒準備好就不應該開始新的感情吧，這樣現任真的很可憐」「上一任的陰影不應該留到現任吧」「憑什麼前任造的孽要後來的人來承擔啊」。
No.３ 個性不合
個性不合是情侶間最常見的分手主因之一，包含溝通方式、情緒表達、生活習慣等多方面差異。許多情侶在交往初期，往往被彼此的互補特質所吸引，外向的人喜歡內斂的穩定，感性的人傾慕理性的冷靜。然而，一旦熱戀期褪去，這些曾經的吸引點，也可能成為爭吵的導火線。過去所欣賞的「內斂」變成了「冷淡」；曾經所喜歡的「理性」也被當成「不夠浪漫、缺乏情緒價值」。
隨著相處時間拉長，兩人逐漸發現彼此在相處節奏與情感需求上難以同步，當這樣的落差反覆出現，溝通又無法有效修補時，那這段感情也差不多走到了盡頭。值得一提的是，該項原因在去年並未進榜，今年卻以破萬筆聲量躍升至第３名，顯示越來越多人開始意識到「個性不合」的問題讓愛情難以為繼。
No.２ 劈腿偷吃
在愛情的世界裡，沒有什麼比背叛更能讓人心碎。劈腿、偷吃曾高居去年分手原因的前段班，今年依舊穩坐第２名寶座，可見「背叛」對感情的殺傷力仍然強大。偷吃不僅是行為上的背叛，更是對關係承諾與尊重的破壞。無論是肉體上的出軌，還是精神上的曖昧，對另一半而言，都是難以承受的傷害。尤其在社群媒體與通訊軟體盛行的時代，有些人即使已有穩定關係，仍忍不住在網路上尋找新鮮感，與異性互傳曖昧訊息，就算沒有實際的越軌行為，但還是讓這段感情產生裂縫。
一名網友在Dcard以「精神出軌要被譴責嗎」為題，坦言自己與交往十年的伴侶感情漸淡，並愛上了新認識的朋友，陷入兩難。貼文曝光後引發熱議，許多網友直言「就問沒有愛了為何不分手？還是你不確定可不可以新的人在一起，現任當保底用嗎」「你哪來的自信覺得這樣不糟？覺得這樣不算出軌」「不管是為了什麼，沒有整理好前一段感情就喜歡上別人，這是應該被譴責的」。
No.１ 衝突爭執
聲量王出爐！在所有交往情況中，「衝突爭執」長期以來都是情侶分手的常見主因，去年拿下排行榜第４名，今年則以33646筆聲量直衝第１名，顯示現代情侶在日常相處中，摩擦與爭吵依然是最難以承受的壓力來源。這類爭執往往並非單一事件，而是在相處過程中所累積的不滿逐漸堆疊而成。每一次的口角，都在消磨彼此的耐心與愛意，當這種消耗達到臨界點時，其中無法忍受的一方便會選擇結束關係。
對多數人來說，吵架往往是壓垮感情的最後一根稻草，許多人在情緒高漲時，往往會衝動提出分手，甚至在一時憤怒中說出傷人的話，導致兩人關係瞬間破裂、再也無法修補；更有些人在爭吵後選擇冷戰，試圖用沉默換取平靜，而這種冷暴力行為卻讓彼此間的矛盾更加根深蒂固。網友表示「吵架真的會把感情吵散」「跟男友３天１大吵、２天１小吵，最後受不了還是分手了」「有些疙瘩不是吵完架就沒事了」。
▲夫妻、情侶分手原因排行榜。（圖片來源：網路溫度計）
分析說明：
本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年10月7日至2025年10月6日。《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫
