即時中心／高睿鴻報導

靠著跳啦啦隊竄紅的女星「粿粿」，日前驚傳與藝人「王子」邱勝翊發展不倫婚外情，讓丈夫范姜彥豐憤怒拍片、指控兩人的離譜行為；而由於粿粿過去曾以形象清新聞名、還與范姜育有1女，此樁醜聞瞬間摧毀其形象，演藝事業跌落谷底。但天無絕人之路，知名成人平台「SWAG」似乎堅信「黑的流量也是流量」之道理，據傳已向粿粿發出合作邀請；過去，該網站也常邀約形象褒貶不一、甚至頗有爭議的人物合作。

對於粿粿的出軌行為，外界可謂罵聲不斷，更替范姜彥豐被戴綠帽感到憤恨不平。不僅如此，粿粿之後可能還得向范姜支付賠償金，兩人仍在持續協商分手條件；而考量粿粿現在的工作已全面暫停、且短期內恐難付出，也讓不少人好奇，是否可能會出現經濟危機。

因此，色情平台SWAG選在這時，相中了陷入低潮的粿粿，公司認為，她擁有漂亮外表、過去也常開直播與粉絲互動；而如今雖遭到眾人唾罵，不過「黑紅也是紅」，或許還能因此收穫流量。

媒體《鏡週刊》已證實，SWAG公司的確正在研議此方案，並回覆說：「只要內容合法，隨時歡迎粿粿，SWAG一直很歡迎有想法、有創意的人加入。我們平台不會預設立場，任何人都能用創作重新定義自己」。公司也評估，雖然粿粿答應的機率不高，但若仔細一想，或許也是一條另類出路，讓她能換個方式重啟演藝事業。

原文出處：快新聞／劈腿曝光後沒工作！成人平台「SWAG」出手了：歡迎粿粿加入

