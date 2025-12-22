【劉世偉專欄】虛擬貨幣產業從新興領域邁向主流化！

2025年無疑是虛擬貨幣產業從新興領域邁向主流化的關鍵一年，在全球金融市場重新調整的浪潮中，各國監管框架逐漸明朗，傳統金融機構不再觀望，而是積極進入這個由技術驅動的新格局。穩定幣的成熟應用正重寫跨境支付的邏輯，虛擬貨幣無國界、24/7運作的特性，也正推動資本市場邁向結算週期更短、交易不中斷、資訊更透明的新時代，華爾街與矽谷的邊界也在這股力量下逐漸消融，科技公司與金融機構不再分屬兩個世界，而是共同編寫下一代資本市場的規則。

下一代資本市場的大門已然開啟，台灣也迎來重新定位於全球金融科技版圖的契機。台灣具備彈性與高度外向的產業結構，而區塊鏈技術的普及將讓台灣首次能以技術與速度與全球資本市場並行。MaiCoin的使命，就是成為推動這段跨越的關鍵力量，讓台灣不僅站得住，也站得遠，並在新金融秩序中取得具有代表性的地位。

在這場結構性的變革中，MaiCoin始終以先行者自我定位，透過滿足合規的制度化佈局、國際級資安標準，不斷強化企業底蘊。未來，MaiCoin將與更多大型金融機構進行深度合作，並計畫將合作延伸至更廣泛的企業生態系，協助夥伴把現實世界的資產搬上鏈，以技術重新定義資產的流動方式，打造更高效、跨地域、全天候的資本市場基礎設施。

我為 MaiCoin團隊在這段旅程中展現的韌性與信念深感自豪，也由衷感謝所有用戶與合作夥伴的長期支持。能與各位共同經歷這場歷史性的轉折、攜手迎向下一個世代，是我們的榮幸。MaiCoin將秉持技術實力、公司治理紀律與市場敏銳度，持續穩健前行；我深信，過去打下的基礎將成為明年完成 IPO 目標的重要養分。下一個十年，MaiCoin將以更成熟、更透明、更強健的姿態昂首前進。