劉世芳下令拒給「機密文件」 李貞秀回應了

▲民眾黨立委李貞秀陷入具有中國國籍爭議。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨不分區立委、中配李貞秀放棄中國國籍爭議，近日內政部屢屢槓上李貞秀，內政部長劉世芳近日接受媒體專訪時強調，因李貞秀國籍爭議未解，會要求內政部不提供李貞秀密件以上資料，陸委會也表態將以最嚴格的條件處理。對此，李貞秀今（6）日回應表示，「行政院是不是真的要針對這個議題，去請憲法法庭裁決？」

李貞秀透過國會辦公室回應表示，她想請問劉世芳部長，內政部今天出來講這些話，到底是部長個人的意見，還是代表卓榮泰院長？這件事既然牽涉到憲政與法規的重大解釋，行政院是不是真的要針對這個議題，去請憲法法庭裁決？還是這只是劉世芳的個人意見，卻拉行政院出來背書？

李貞秀說，她期待大法官們能拿出智慧，看清楚現在的法規跟真實的現況到底差得有多遠，正視舊有法律條文之間互相矛盾的問題。也期許大法官有智慧的去衡量這個制度與現實之間許多不公平的地方，從保障人權的角度以及維護憲政體制下做出公正的裁決，這不是個案，是制度問題，應該藉這個機會把爭議徹底釐清，解決長久以來的法律漏洞，讓這場風波落幕，也讓社會大眾的注意力，能重新回到真正重要的民生議題上。

