劉世芳主持橋頭科學園區提前啟用典禮 實現高雄產業轉型願景

內政部長劉世芳主持高雄新市鎮橋頭科學園區啟用典禮，與出席貴賓高雄市副市長李懷仁、國科會南部科學園區管理局長鄭秀絨、國土管理署長吳欣修、各進駐廠商與民意代表大合照。

為促進南臺灣產業升級及科技發展，由中央統籌規劃並投入鉅額開發經費，總開發面積達三五七公頃、列為國家重大經濟建設的「高雄新市鎮橋頭科學園區」，於今（二）日提前正式啟用，並由內政部長劉世芳主持啟用典禮。劉部長表示，高雄新市鎮橋頭科學園區是國家推動南臺灣產業升級的重要據點，由新市鎮開發基金投入總經費三七二億元，其中區段徵收工程經費逾一二四億元，自一一一年七月開工迄今，縮短三年興建時程並正式啟用，大幅超前原訂六年的工期，目前已完成初步相關基礎建設，並交由國家科學及技術委員會辦理招商與廠商進駐作業，是台灣產業升級與科技發展的另一重要里程碑。

劉世芳表示，大家都非常重視高雄橋頭新市鎮及科學園區的發展，橋頭科學園區從規劃、用地取得、都市計畫變更、公共建設推動，到正式啟用，是中央與地方跨部會通力合作的重要成果，劉部長公開感謝陳其邁市長、議長、議員、里長及地方各局處同仁的大力支持，才能夠讓工程加速提前完成。

劉部長補充，中央秉持產業造鎮的原則，橋頭科學園區採取「東產西住」的分區開發模式，高速公路以東是產業專區；以西則結合住宅、學校與社區設施，同步建置道路、雨污水道、公園等重要公共建設，並採取共同管道系統，整合民生所需之電力、自來水、電信及天然氣等管線，讓產業發展與生活能夠同時成形。劉世芳回顧橋頭過去屬高雄縣府所轄時期，就有推動橋頭新市鎮計畫，但實際執行時發現缺少一個可以帶動經濟的樞紐，隨著臺灣主要產業發展逐步邁向半導體、精密機械及智慧科技，並在歷經蘇貞昌、賴清德二任行政院長，到賴總統都對南臺灣產業發展有了明確轉型及升級指示，經由都市計畫調整、克服地理環境及道路開闢等挑戰，如今得以見證橋頭科學園區正式啟用，感到非常高興。

南科管理局長鄭秀絨表示，橋頭科學園區推動過程極具挑戰，要感謝中央內政部的跨部會協力，以及地方政府與在地鄉親的大力支持，才能讓整體開發及招商工作能夠順利推進，並讓半導體整個供應鏈，包括材料、設計、製造等都聚集在此生產，同時台積電二奈米廠製程的基地也在高雄，相信能為在地帶來更高的創新產值及創造逾一萬個工作機會，並發揮科技廊帶樞紐的關鍵角色，實踐賴總統所提的均衡臺灣發展及科技島目標，讓大家一起共好。

內政部說明，本案採低碳永續工程，使用綠建材混凝土、瀝青料再利用及搭配高效能施工機具等，並導入再生能源、智慧電網與循環水系統，及結合IoT智慧監測等措施，也特別保留草鴞棲地、廣植原生林木，將可降低整體碳排量與運輸負擔，兼顧在地生態及環境永續。而在水利工程部分，則設置五座生態滯洪池，可兼具防洪與生態景觀，另在開發期間所發現的考古遺址，均已採取就地安置措施，完善土地開發與文化資產保存的平衡，讓橋頭科學園區成為具備綠色環境友善與韌性的科學園區，更是南臺灣鏈結世界智慧產業的關鍵核心，另周邊重要聯外路網預計今年四月份將全面完工。