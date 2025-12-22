劉世芳偕張榮興召開全國警局長專案會議 「加強社會治安維護」為重中之重 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

內政部長劉世芳與警政署長張榮興在12月20日至21日分3梯次，與全國22縣市警察局局長召開「加強公共場域及交通運輸系統安全維護」專案會議，會中就如何精進現場處置作為、強化橫向聯繫機制、加強社會安全防護、強化快速打擊部隊功能、提升專業反恐警力，以及加強大型活動或人潮聚集處所安全維護等逐一檢視；劉世芳也要求各警局安維工作，除了要嚴密勤務部署外，也應結合義警交、社區巡守隊等民力資源，形成多層次社會安全防護網絡，以達即時處置效能。

警政署指出，12月21日至31日將會有元旦、各地廟會慶祝等重大活動共計137場，目前均由轄區警局妥適規劃勤務，加強安維部署。針對使用協勤民力，也依總統指示加強運用，合計使用警民力共1萬7295人次，全面提升見警率，以穩定民心，確保大型活動圓滿、安全進行。

警政署表示，本次1219事件的發生，不僅造成無辜民眾傷亡，對於社會民心造成巨大的衝擊，在此次事件中，許多第一時間見義勇為協助急救的民眾，包括為阻止歹徒行兇而不幸罹難的余先生，可說是真正的英雄，在沈痛之餘，警政署再次呼籲民眾，在面對危機時，仍然要以保護自身安全為優先。

此外，對於網路上有想要模仿歹徒行徑的言論甚至行動，警政署也要提出嚴厲警告，台灣對於任何恐怖攻擊的行為都是零容忍，查緝潛在的威脅與襲擊沒有模糊空間，警方與政府各單位一定會嚴正執法，請民眾勿以此犯罪行為作為嬉鬧主題，也呼籲民眾如發現可疑或異常情形，能即時向警方反映，與警察機關共同守護安全。

