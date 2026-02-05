劉世芳再曝李貞秀未完成全部就職手續 後續應由立院解職

內政部長劉世芳再稱李貞秀「沒有完成全部的就職手續」。（資料照片／王侑聖攝）





台灣首位中配立委李貞秀3日宣誓就職，正式代表民眾黨進入立法院。但她的國籍問題連日引發熱議，內政部長劉世芳今（5日）表示，依照《國籍法》，李貞秀須於就職前申請放棄中國籍，但內政部並未收到相關資料影本，因此理論上「她並沒有完成全部的就職手續」，後續將待立法院回函確認。

李貞秀在就職日當天秀出文件，聲稱已向對岸申請放棄國籍卻遭拒，劉世芳今受訪表示，內政部在1月30日前就陸續把《國籍法》20條相關規範用行文方式給李貞秀本人，也給中選會、司法院秘書長、立法院秘書長等人，因為這些相關單位裡面所負責主管的法律各不相通。

劉世芳表示，內政部是《國籍法》的主管機關，就要善盡提醒責任。理論上，李貞秀要把退籍的正式官方文件，送給擬任機關、也就是立法院，內政部已經把相關條文送給立法院秘書長參考，但到目前為止，內政部並未收到李貞秀退籍中華人民共和國申請表的影本，「所以理論上，可能她並沒有完成全部的就職手續」。

劉世芳舉例，民選公職的解職機關，立委就是立法院，像前南投縣議員史雪燕，內政部已經在去年完成解除其議員職務；村里長部分，也要求縣市地方政府要完成解職任務。《國籍法》20條的條文非常明確，且不是行政命令，因此按照目前看法，「我們會認為李貞秀女士沒有完成退籍的申請手續，解職的部分就由立法院做機關上應該有的程序」。



陸委會副主委梁文傑補充，很多人說所謂特別法優於普通法，這是一個誤解，如果特別法和普通法都有針對同一事項有規定的話，特別法當然優於普通法，但如果特別法跟普通法沒有針對同一是像有所規定，那就是個別適用。以《兩岸條例》來說，只規定入籍10年後可以參選，但是就任公職就要按照《國籍法》。

