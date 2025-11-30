劉世芳出席新北市首場老宅延壽說明會

內政部今（卅）日在新北市三重區先嗇宮啟動首場「老宅延壽機能復新計畫」巡迴說明會。內政部長劉世芳在立委李坤城、董事長李乾龍、五谷里長張振隆、市議員陳啟能、顏蔚慈與李倩萍，及國土管理署長吳欣修等人陪同下進行參香祈福，感謝地方民代及宗教團體共同發揮正面影響力，積極參與提升國內居住安全之政策推廣工作。

劉部長表示，賴總統已於十月廿三日公布「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中編列五十億元特別預算，內政部會在三年內協助六百棟屋齡達卅年以上的四至六樓集合住宅，及六樓以下的透天住宅進行適當修繕。因新北市老屋量體龐大，內政部優先選定進行政策說明及宣傳，鼓勵民眾與社區踴躍申請，以提升居住安全，並逐步實現「在宅健康老化、在地安老」目標。

劉世芳表示，臺灣六十五歲以上的老年人口約有四六三萬餘人，許多長者雖持續維持活躍的社交活動，但住宅卻逐年老化，國內已出現「人屋雙老」的現象。政府主動出擊透過推動老宅延壽計畫，結合專業輔導及簡便程序，協助民眾修繕居住環境，包括建物室外的公共區域管線更新、立面及外牆磁磚修繕、屋頂防水、新增昇降設備及無障礙設施。另室內空間優化部分，則有扶手更新、高低差改善、地面防滑及防墜設施等。透過整體居住環境提升，使老屋成為符合高齡者生活機能所需的「銀髮友善宅」。

劉部長表示，內政部首波會優先到臺北市、新北市人口稠密及老屋較多的區域舉辦說明會，透過面對面交流與溝通深入說明政策內容。另國土管理署已設置諮詢專線（02-7701-9919）並提供專人服務，相關資訊也公布在「都市更新入口網」（https://twur.nlma.gov.tw）。內政部期盼透過多元宣傳管道，鼓勵社會大眾共同加入改善老舊住宅及提升居住安全的行列。