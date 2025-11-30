劉世芳出席新北首場老宅延壽說明會

內政部昨（卅）日在新北市三重區先嗇宮啟動首場「老宅延壽機能復新計畫」巡迴說明會。內政部長劉世芳在立委李坤城、董事長李乾龍、五谷里長張振隆、市議員陳啟能、顏蔚慈與李倩萍，及國土管理署長吳欣修等人陪同下進行參香祈福，感謝地方民代及宗教團體共同發揮正面影響力，積極參與提升國內居住安全之政策推廣工作。

劉部長表示，賴總統已於十月廿三日公布「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中編列五十億元特別預算，內政部會在三年內協助六百棟屋齡達卅年以上的四至六樓集合住宅，及六樓以下的透天住宅進行適當修繕。因新北市老屋量體龐大，內政部優先選定進行政策說明及宣傳，鼓勵民眾與社區踴躍申請，以提升居住安全。