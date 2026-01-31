劉世芳出席臺灣創價學會防災士培訓 強調全民共築韌性社會

記者郭曉蓓／臺北報導

內政部主管全國性宗教財團法人臺灣創價學會基金會在今年度辦理6場防災士培訓課程，預計培訓450位會員，第2場今（30）日 至2月1日在高雄創價美術館辦理。內政部長劉世芳出席開訓典禮時表示，面對全球氣候變遷與日益頻繁的複合型災害，防災士制度是國家韌性的重要基礎。截至目前為止，計有11萬人取得防災士證照，年紀最輕的8歲，最高齡的為81歲，今年目標要再增加10萬人。

劉世芳今日特別參與開訓與居家防護情境演練，與學員共同體驗災害風險辨識與避難操作。劉世芳致詞時表示，面對氣候變遷所帶來的極端天候衝擊，災害型態已逐漸呈現複合化、連鎖化與突發性的趨勢。除地震、颱風豪雨及各類複合型災害頻繁發生外，像是臺北捷運無差別攻擊及臺中新光三越氣爆等突發事件，也一再提醒我們，防災工作需要全民共同投入，攜手提升整體防災韌性。

劉世芳強調，制度的落實不能只靠政府，必須有更多具備災害知識的民間力量加入，而「防災士」正是最關鍵的社區守護者。她提及之前有位里長接受防災士培訓，有天她的先生在家中無預警昏倒，因為里長有參與受災士培訓，在救護車抵達前施行CPR，因而救回自己先生生命。

劉世芳表示，此次兩天課程結合理論講授與實務操作，包括個人與居家防護措施、基礎急救訓練、社區避難收容場所開設與運作、社區防災工作推動與運作等內容，協助民眾把抽象的防災概念轉化為具體行動能力，成為真正能在危難時刻協助他人的第一線力量。

劉世芳也特別讚許創價學會基金會長期投入公益事務，深耕教育、文化與和平領域，持續實踐創價「創造生命最高價值」的精神，更主動舉辦防災士培訓，展現宗教團體在社會韌性建構中的重要角色。期盼未來有更多民間團體、企業、志工團加入防災士訓練行列，形成更強大的「全民防災網絡」。

內政部長劉世芳出席臺灣創價學會防災士培訓開訓典禮， 強調防災工作需要全民共同投入，攜手提升整體防災韌性。（圖由內政部提供）

