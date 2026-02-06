劉世芳出招！若韓國瑜不甩國籍爭議要送憲法法庭 李貞秀：妳個人意見？

記者陳思妤／台北報導

中配立委李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委（圖／記者楊士誼攝影）

中配李貞秀遞補成為民眾黨立委，但未放棄中國國籍的爭議延燒，內政部長劉世芳5日表示，依《國籍法》，李貞秀正式就職前必須申請退中華人民共和國國籍，且須將退籍官方文件送交立法院，但內政部目前尚未收到相關資料影本，顯示李貞秀可能未完成就職手續，將待立院回函確認，若立法院長韓國瑜不理會李貞秀國籍的問題，可能要到憲法法庭。對此，李貞秀今（6）日酸，真的要請憲法法庭裁決？還是劉世芳個人意見，拉政院背書？

針對李貞秀國籍爭議，劉世芳表示，內政部是《國籍法》的主管機關，就要善盡提醒責任。依據《國籍法》第20條，李貞秀要正式就職前，就必須要申請放棄退籍，退出中華人民共和國國籍，這無庸置疑。理論上，李要把退籍的正式官方文件，送給擬任機關也就是立法院，內政部已經把相關條文送給立法院秘書長參考。

劉世芳指出，解除職務的機關在立法委員是立法院，內政部的職權「沒有辦法及於立法委員」。她強調，會一再善意提醒，但到目前為止，對於李貞秀到底有沒有提出這樣的申請，仍然無從得知，因為李貞秀給正本機關是在立法院，未來如果有這樣的狀況的話，可能會需要到憲法法庭。

對此，李貞秀今天做出兩點回應，第一，「我想請問劉世芳部長，內政部今天出來講這些話，到底是部長個人的意見，還是代表卓榮泰院長？這件事既然牽涉到憲政與法規的重大解釋，行政院是不是真的要針對這個議題，去請憲法法庭裁決？還是這只是劉部長的個人意見，卻拉行政院出來背書？」

第二，李貞秀表示，期待大法官們能拿出智慧，看清楚現在的法規跟真實的現況到底差得有多遠，正視舊有法律條文之間互相矛盾的問題。她也期許大法官有智慧的去衡量這個制度與現實之間許多不公平的地方，從保障人權的角度以及維護憲政體制下做出公正的裁決，這不是個案，是制度問題。

李貞秀稱，應該藉這個機會把爭議徹底釐清，解決長久以來的法律漏洞，讓這場風波落幕，也讓社會大眾的注意力，能重新回到真正重要的民生議題上。

