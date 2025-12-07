（圖／本報系資料照）

賴政府打詐封鎖小紅書，遭台北市長蔣萬安批是「反中反到自己變成共產黨」。內政部長劉世芳回應，台灣沒有共產黨，相關處置均依打詐條例辦理，還說：「提出這樣論調的人，他是不是反對警政署打擊犯罪，尤其是打擊這個詐欺犯罪。」結果挨轟是政治操作。

劉世芳暗指反對封鎖小紅書的人就是詐騙集團的共犯、幫凶。這種抹紅手法不令人意外，因為只要和民進黨意見不同，就是「中共同路人」，詐騙氾濫全是「阿共的陰謀」。

從阻撓陸配參政權到改路名，內政部的「劉氏威權」正在建立，下屬單位都吃過苦頭。過去民進黨「英德之戰」，劉世芳認為外界不應以二分法來區分她是賴系，現在她卻用二分法製造社會對立。

當賴清德喊出留著「中華民國」這名字有助團結，因為這名字寫在憲法裡，沒有另行宣布台灣獨立的必要；劉拋開曾經說過的「台灣跟中國，一邊一國」的說法，跟著賴稱現在國號就叫中華民國，實際卻不按憲法，反把大陸地區當成外國。

這回封鎖小紅書，國安局等單位鎖定大陸5個軟體檢查資安漏洞，先不說5個軟體功能不同，豈能比擬，但為何不將所有常見軟體一起檢視，尤其教育部次長劉國偉上月底才坦言「禁不了」學生使用小紅書及抖音，現在內政部就聯手數發部斷網，擺明具有針對性。

刑事局「詐欺犯罪防制中心」日前剛法制化，劉宣布財損下降50％，案件量也下降20％，但近日仍發生彰化男大生因為被詐光積蓄還被銀行逼到想不開，政府卻毫不聞問。亮眼數據背後藏著劉世芳別有居心的真相，大家心知肚明。