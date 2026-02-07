劉世芳台南宣講《臺灣全民安全指引》林飛帆：小橘書是「不戰爭手冊」

內政部長劉世芳今到台南下營玄天上帝廟前宣講《臺灣全民安全指引》。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕內政部長劉世芳第18場全國巡迴下鄉宣講《臺灣全民安全指引》，今天(7日)下午在台南下營玄天上帝廟前舉辦宣講會，強化全民防災應變和防衛韌性。劉世芳強調說，面對不同的災變，有準備就更安全，政府有做事，人民安心；國安會副秘書長林飛帆說，小橘書《臺灣全民安全指引》不是戰爭手冊，反而是本「不戰爭手冊」，強調安全是要學習、要投資的，當全民有更好的準備，對岸就不敢發動戰爭，希望民眾聽完宣講會後，回家第一件事是準備好避難包。

廣告 廣告

台南市副市長姜淋煌表示，南市已完成《臺灣全民安全指引》全市發送，城市治理的核心在於「風險管理、防患未然」，面對天災地變，甚至對詐騙案件，在小冊子都能找到應對方法，希望小手冊內容從「送到家」推進到家戶每人都「看得懂、做得到、用得上」，讓防災、急救與假訊息辨識等知能，轉化為家戶必備的「平安符」。

包括台南市警察局局長林國清、立委陳亭妃都宣講《臺灣全民安全指引》的好處，林國清說，小冊子還教民眾怎麼下載警政APP，遇到緊急時如何報案、救人、識詐打詐，提升社會安全韌性。

林飛帆指出，《臺灣全民安全指引》在教導全民如何學習應變的基本知識成為生活技能，如何保護自己、救人、避難、求助管道等，書中也有描述戰爭情境時要做好避難、急救、連繫家人、看見敵軍行蹤的應變等事項，但絕非有人講的是本「戰爭手冊」，反而是全民都有更好的應變、防衛韌性等準備，對岸愈不敢發動戰爭。

林飛帆也請現場400多位民眾支持1.2兆軍購和國防預算。他說，台灣的安全是要學習的，也要投資的，當台灣做好準備，台灣就變得更安全、更強大。

現場並教導民眾CPR和有獎徵答，把宣講會變成歡樂會。劉世芳指出，內政部已透過全國各縣市7784位村里長發送870萬本《臺灣全民安全指引》，面對天災地變，甚至隨機殺人案的人禍，小冊子都提供安全指引，全民做好準備，臨危不亂，就少一份風險，多一份保障，人民才能安心。

國安會副秘書長林飛帆(前右起)、台南市副市長姜淋煌、警察局局長林國清強調《臺灣全民安全指引》的用處。(記者楊金城攝)

國安會副秘書長林飛帆希望家戶都要準備防災避難包。(記者楊金城攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

藍白持續擋預算！ 美方下通牒 3軍售案有效期至3/15

谷立言「亞洲專家」履歷曝！蕭旭岑嗆「只比科長大一點」被酸爆

挑戰一中！川普簽署撥款法案附「隱藏條款」 地圖禁將台灣劃入中國

「四大金釵」周曉芸初選輸「沒露面的他」！四叉貓諷：黃國昌票房毒藥

