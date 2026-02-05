劉世芳喊拒提供密件索資 李貞秀竟嗆：不要用政黨鬥爭來思考

即時中心／潘柏廷報導

民眾黨創黨主席柯文哲，設下立委「兩年條款」的規定，僅留下白委陳昭姿、劉書彬，其他黨籍立委則大換血；但外界關注的是，新科白委李貞秀因尚未放棄中國國籍，仍就任立委一事，內政部長劉世芳昨（4）日則喊話，決定未來會拒絕李貞秀調閱機密以上文件。對此，李貞秀今（5）日竟發聲明開嗆，「希望劉世芳部長在內政部長的位置上，應該要以民眾福祉為最大考量，不要用政黨鬥爭來思考」。

針對劉世芳部長有關索資回應，李貞秀表示，如同她先前在記者會說的，她在台灣早已落地生根，工作繳稅、生養子女，如同昨天民進黨立委王世堅節目上說：「有的中配來了一、二十年，也都有小孩和家庭，相信他們已經切得很清楚了」，因此她敬重王世堅敢說真話也誠摯表達感謝。



「制度可以修正、法規可以檢討，但不能因人設事」，李貞秀說，長年依法在台灣生活、工作納稅、養兒育女的新住民，期待的是公平，不只是優待；堅持的是法治，不是歧視。令人遺憾的是內政部長劉世芳的發言。尤其明確表示：「就是不會滿足李貞秀的需求」、「密件以上都不能提供」。

內政部長劉世芳

李貞秀還說，依照國家機密法，劉世芳當然可以決定哪些內容是機密，但希望劉世芳是對所有立法委員都有一致的標準，而不是因為她進了立法院，為了汙名化貼標籤才產生的決定。

她尤其希望劉世芳，不要把民眾關心的各項民生議題，都用機密來拒絕她的索資，例如社會住宅的興建進度，賴政府居住正義有沒有跳票等，若這些資料也被劉部長貼上「密件」標籤，她跟人民都無法了解真相。「希望劉世芳部長在內政部長的位置上，應該要以民眾福祉為最大考量，不要用政黨鬥爭來思考」。

