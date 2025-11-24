劉世芳嗆公主王子病惹議 民眾黨諷小橘書「台灣之光」諾貝爾奬潛力

針對內政部長劉世芳的公主、王子病言論惹議，民眾黨團諷刺，小橘書台灣之光，有競爭諾貝爾科學獎潛力。 圖：翻攝民眾黨團臉書

針對國防部近日普發「台灣全民安全指引」（小橘書），引發在野批評製造恐慌、宣示戰爭、有人說要丟回收桶等，內政部長劉世芳今（24日）於立院答詢時批，提供這樣訊息的人，可能不是公主病，就是王子病，可能在無塵室長大的，應先看內容再決定要不要丟回收桶，引發爭議。民眾黨團大酸，小橘書台灣之光，有競爭諾貝爾科學獎潛力。

民眾黨團透過臉書發文批評，總統賴清德喜滋滋宣傳台灣人「有錢又有閒」，今天劉世芳又用心良苦的在內政委員會說，會批評賴政府印製的「台灣全民安全指引」是垃圾的人，「不是在台灣出生長大」，不然就是有公主病、王子病 。

民眾黨團諷刺，這本橘皮小書「台灣全民安全指南」實在是台灣之光，絕對有競爭諾貝爾科學獎的潛力，或至少應該去申請專利。只要時時把書放在身上，拿出來對著路人問：「你覺得這本書怎麼樣？」就可以輕鬆辨識出對方到底是不是「土生土長的台灣人」？或是否罹患公主、王子病？

民眾黨團說，看來，民眾黨立委麥玉珍在質詢時指出「台灣全民安全指引」總花費高達6500萬，還動用第二預備金 ，甚至把預算拆成三筆（印製4279萬/地方作業1988萬/郵寄約183萬）以規避立院監督，都是政府保密防諜的一部分，用心值得肯定。

民眾黨團表示，而把緊急通報電話藏在內頁、字小到年長者得先找老花眼鏡才能閱讀，也不應該太苛求，畢竟要提升國防與全民安全，首先要辨識敵我，在民進黨的邏輯裡，兩者不可得兼。「感謝內政部劉世芳部長英明神武，上場即刻救援，為主責印製該出版品的國防部脫困，也為這本看似不起眼的國家出版品開發新功能、創造新價值。」

