劉世芳嗆反對打擊詐騙 蔣萬安回擊：假打詐、真操作意識形態

中央內政部日前無預警宣布禁止大陸社群平台小紅書，理由是為打擊詐騙以及涉及資安疑慮，引發各界議論。台北市長蔣萬安日前怒批政府「反中反到自己成共產黨」，內政部長劉世芳則反嗆「台灣沒有共產黨，蔣的言論是反對打擊詐欺罪犯。」對此蔣萬安9日再度反擊，民進黨就是假借打擊詐騙的民意，實際上操作意識形態。

中央宣布禁止小紅書後，蔣萬安日前受訪時表示，中央自己反中反到自己變成共產黨，他認為人民無法理解也無法接受。劉世芳7日出席公開活動時，被問到蔣萬安的說法，劉則表示台灣並沒有共產黨，台灣是一個自由民主法治的社會，「提出這樣論調的人，是不是要反對警政署打擊犯罪？尤其是打擊詐欺犯罪。」

蔣萬安9日上午主持市政會議前，被問到劉世芳的說法，他表示民進黨其實就是假借打詐的名義，實際上操作意識形態。「我想沒有人會反對打詐，打擊詐騙如果真的有決心要來好好做，我們一定全力支持。」蔣萬安直言，但今天中央封鎖小紅書，卻對其他更多詐騙訊息的社群平台，不管臉書或line到底做了什麼？

蔣萬安直言，中央硬凹說其他社群平台在台灣有設立據點、分公司，可以要求他們改善，甚至在詐騙事件發生後還有機會追回金流，「但今天追回了多少金流？打詐成效如何？」蔣怒批，民進黨不要雙重標準，不要假借打詐的名義在行政治操作之實，有真實的目的，講出來就好，不要欺負民眾。

