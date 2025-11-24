劉世芳嗆回收「小橘書」是公主病 白營酸：競爭諾貝爾科學獎

政府普發《全民安全指引》但遭質疑可直接丟廢紙回收，內政部長劉世芳今（24）日卻稱，質疑的人應該不是在台灣出生，不然就是有公主病、王子病，民眾黨臉書發文酸，這本小橘書是台灣之光，有競爭諾貝爾科學獎潛力。

民眾黨24日發文。（圖／翻攝民眾黨臉書）

民眾黨臉書24日發文：「總統賴清德喜滋滋宣傳台灣人『有錢又有閒』，今天內政部長劉世芳又用心良苦的在內政委員會說，會批評賴政府印製的《台灣全民安全指引》是垃圾的人『不是在台灣出生長大』，不然就是有公主病、王子病。」

民眾黨酸：「這本橘皮小書《台灣全民安全指南》實在是台灣之光，絕對有競爭諾貝爾科學獎的潛力，或至少應該去申請專利。只要時時把書放在身上，拿出來對著路人問：『你覺得這本書怎麼樣？』，就可以輕鬆辨識出對方到底是不是『土生土長的台灣人』？或是否罹患公主、王子病？」

全民安全指引。（圖／中天新聞）

發文指出：「看來，民眾黨立委麥玉珍在質詢時指出《台灣全民安全指引》總花費高達6500萬，還動用第二預備金，甚至把預算拆成三筆（印製4279萬/地方作業1988萬/郵寄約183萬）以規避立院監督，都是政府保密防諜的一部分，用心值得肯定。」

全民安全指引。（圖／翻攝李明璇臉書）

發文再指出：「而把緊急通報電話藏在內頁、字小到年長者得先找老花眼鏡才能閱讀，也不應該太苛求，畢竟要提升國防與全民安全，首先要辨識敵我，在民主進步黨的邏輯裡，兩者不可得兼。感謝內政部劉世芳部長英明神武，上場即刻救援，為主責印製該出版品的國防部脫困，也為這本看似不起眼的國家出版品開發新功能、創造新價值。」

