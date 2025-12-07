劉世芳嗆蔣「反對打擊犯罪」 北市府：刻意扭曲

小紅書爭議延燒，朝野爭論不休。政府近期宣布封鎖小紅書一年，再度引發爭議。內政部長劉世芳今（7）早強調，封鎖措施是為了打擊犯罪，並意有所指地詢問台北市長蔣萬安是否反對警政署的打擊行動。對此，台北市政府隔空回應，痛批劉世芳刻意扭曲事實。

蔣轟禁小紅書 劉世芳：反對警政署打擊犯罪？

行政院指出，中國軟體小紅書近兩年涉入1700多件詐騙案，卻未配合政府反詐騙措施，因此決定封鎖一年，引發各界討論。蔣萬安批評行政院與民進黨「反中反到自己變成共產黨」。劉世芳則回應，小紅書未在台落地，未遵守台灣自由法治相關規範，並強調台灣沒有共產黨，意有所指地詢問蔣萬安是否反對警政署打擊犯罪？

北市府則回應，蔣萬安市長支持打擊詐騙，並呼籲劉世芳部長不要刻意扭曲事實，「我們就等著看，內政部如何透過禁止小紅書來解決國人痛恨的詐騙問題，民進黨不要反中反到變成共產黨，內政部也不要變成中宣部，台灣是自由民主國家，不是土皇帝說禁就禁。」

北市府也指出，數發部公布的詐騙來源比例，小紅書並非主要媒介，質疑中央此舉是對症下藥還是政治操作。

台北／黃子庭 責任編輯／蔡尚晉

