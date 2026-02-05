劉世芳宣布未來拒供機密文件 李貞秀嗆：不要用政黨鬥爭思考

針對遭內政部封殺將不提供調閱機密資料，具中配身分的民眾黨不分區立委李貞秀今天（5日）回應，「劉世芳應以民眾福祉為最大考量，不要用政黨鬥爭來思考」。（資料照片／李智為攝）

具中配身分的民眾黨不分區立委李貞秀，因放棄國籍問題引起爭議，內政部長劉世芳昨表示，未來將不提供李調閱機密文件。對此，李貞秀今天（5日）發聲明回應，「希望劉世芳在內政部長的位置上，應該要以民眾福祉為最大考量，不要用政黨鬥爭來思考」。

針對遭內政部封殺，未來將不提供調閱機密資料，李貞秀今天發聲明回應，如同她先前在記者會說的，她在台灣早已落地生根，工作繳稅、生養子女，也如同民進黨立委王世堅昨在節目上說：「有的中配來了一、二十年，也都有小孩和家庭，相信他們已經切得很清楚。」她敬重王委員敢說真話並誠摯表達感謝。

「制度可以修正、法規可以檢討，但不能因人設事。」李貞秀提到，長年依法在台灣生活、工作納稅、養兒育女的新住民，他們期待的是公平，不只是優待；堅持的是法治，不是歧視。令人遺憾的是，內政部長劉世芳發言明確表示：「就是不會滿足李貞秀的需求」、「密件以上都不能提供」。

李貞秀指出，依照《國家機密法》，劉世芳當然可以決定哪些內容是機密，但她希望劉部長對所有立法委員都有一致標準，而不是因為她進了立法院，為了汙名化貼標籤才產生的決定。

李貞秀喊話，希望劉部長不要把民眾關心的各項民生議題，都用機密拒絕她的索資，如社會住宅興建進度，賴政府居住正義有無跳票等，若這些資料也被劉部長貼上「密件」標籤，人民都無法了解真相，「希望劉世芳在內政部長的位置上，應以民眾福祉為最大考量，不要用政黨鬥爭來思考」。



