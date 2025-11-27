劉世芳宣布「台紐互惠快速通關」29日上線！旅客可免申請秒入境

紐西蘭來台的旅客享有快速通關。（圖／移民署提供）

內政部長劉世芳將於民國114年11月29日宣布，台灣正式開放紐西蘭旅客使用自動查驗通關系統，並邀請紐西蘭商工辦事處代表梁思齊、外交部南部辦事處副處長張俊裕、觀光署高雄國際機場旅客服務中心主任黃坤宏及移民署長林宏恩共同啟動儀式。這項新制不僅象徵台紐邦誼，邁入互惠合作新里程，國人前往紐西蘭旅遊也能享有免申請、免註冊的快速通關禮遇。雙方透過智慧科技串聯，正式宣告台紐邊境服務達成互惠協議。

這場啟用典禮適逢移民署舉辦移民節慶祝活動，現場氣氛溫馨熱鬧，來自世界各國的嘉賓齊聚見證這歷史性的一刻。紐西蘭素有「世外桃源」美譽，台灣則以壯闊山脈聞名，兩地皆擁有豐富的原民文化與島嶼生態，彼此有著「異曲同工」之妙。主辦單位特別設計台灣與紐西蘭島嶼並列的主視覺，不僅展現地理上的呼應，更傳遞出雙方攜手共進的深厚情誼。

移民署在全國主要機場港口設有121座自動通關系統。紐西蘭旅客只要年滿12歲、身高120公分以上，並持有效期6個月以上的晶片護照，即可免費註冊使用，享受秒速通關的快感。此外，台灣自114年10月1日起已全面改為線上填寫入境登記表，紐籍旅客若在抵台前完成申報，搭配自動通關系統，入境過程將如行雲流水般順暢，第一時間就能感受台灣的高效服務。

移民署長林宏恩強調，政府積極推動智慧邊境服務，以科技創新提升國門形象。林宏恩表示，台紐互惠通關將使雙邊人民往來更加緊密，促進觀光與商務交流，未來將持續拓展更多國家的互惠機制，讓外籍旅客深刻感受到「來台灣就像回家一樣便利」。

