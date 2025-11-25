劉世芳小橘書「公主病」爆失言 卓榮泰、民進黨團都不敢挺

政府普發《全民安全指引》但遭質疑實用性，不過內政部長劉世芳昨天在立法院卻脫口說出，「質疑的人不是在台灣出生，不然就是有公主病、王子病」，此番言論引發爭議。對此，行政院長卓榮泰、民進黨立院黨團以及綠委今（25）日面對媒體追問，都選擇避而不答。

內政部長劉世芳。（資料圖／中天新聞）

立法院內政委員會昨天邀內政部、國防部進行「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」專題報告，並備質詢。針對外界表示《台灣全民安全指引》用處不大將它丟到回收桶，劉世芳回應，「相信提供這樣錯誤訊息的人，可能不是在台灣出生長大」，「我覺得提供這樣訊息的就是公主病，要不然就是王子病」。

針對普發民防手冊，卓榮泰今天被問到劉世芳這段「公主病論」，他回應，民防手冊是讓國人有更好的、更高的自我安全意識，也是現在很多國家通用的一種，政府期待全民參與國家安全防衛的一種共同手法，臺灣不自外於世界這樣的一個做法。所以我想所有的內閣同仁跟所有的公務員、跟所有的國人應該一起為國家的安全多做努力。

民進黨團記者會上，沈伯洋面對劉世芳公主病問題直接跳過不答。（圖／翻攝自民進黨YT）

民進黨立院黨團記者會上，綠委沈伯洋也被問到相關問題，但他直接忽略沒有回答，只有回應有關國民黨團主張修改《國籍法》的問題。另外，綠委賴瑞隆接受訪問時，被問到這題，直接笑著點頭說，「下一題」。

