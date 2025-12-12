劉世芳手中旺火失控！消防局長神掌瞬間滅火

▲什麼叫專業！劉世芳手中香突變旺火，消防局長「一動作」神救援。（圖／鄭文婷臉書）

[NOWnews今日新聞] 12月9號基隆慶安宮媽祖廟舉辦台灣第一場「全民安全指引宣講會」，由劉世芳部長親自主講，劉世芳親自上香祝禱，場面莊嚴肅穆之際，一場突如其來的「小插曲」意外成為焦點。基隆市議員鄭文婷今（12）日發文，描述當時劉世芳拿香拜拜，香突然變成旺火，站在身後的消防局長一動作救援，引起民眾熱議！

當時，部長劉世芳手持清香，虔誠地面對神像，突然香變成旺火，眼看就要失控，就在這千鈞一髮之際，基隆消防局長游家懿沒有一絲猶豫，打火專業彷彿被自動導航啟動，一果斷伸出一記「無情鐵手」， 掌風所到之處，火光瞬間化為青煙，成功解除了危機。

議員鄭文婷把游家懿的神反應譽為 「局長的打火神掌」、「天下武功唯快不破」 。她寫道「什麼叫專業？這就是專業。只要有火苗出現在視線範圍內，身體就會自動導航去消滅它。」網友紛紛留言「真正的打火兄弟」、「果然是專業人士」、「太強的局長，反應急快，不愧是消防局長。」

