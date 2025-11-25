劉世芳扯兩國論 爭議不斷屢被點名下台

▲內政部長劉世芳上任後不久，就曾試圖要改名中正路，引發爭議，最後遭行政院長卓榮泰喊卡。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.06.02）

[NOWnews今日新聞] 內政部長劉世芳近日火力全開！國民黨研議修《國籍法》，保障中配的參政權，但對於中配的定位，劉世芳脫口說，「中華民國與中華人民共和國分屬兩個不同國籍」發言，引發「兩國論」爭議；而針對小橘書《全民國防手冊》，劉世芳批評的人是公主病、王子病，反遭酸爆。國民黨怒轟劉世芳踐踏《憲法》，要求下台。

這不是劉世芳第一次惹上「兩國論爭議」，大罷免期間，劉世芳宣講時也高喊，要讓總統賴清德做台灣國的主人，同樣遭砲轟。劉世芳擔任內政部長，也曾試圖推動全國中正路改名，還說教師節不放假是因為當天也是民進黨黨慶，避免被說是「自肥」，離譜發言讓人不知所云。

廣告 廣告

劉世芳是新潮流大姐，擔任過總統府副秘書長、行政院祕書長，也當過高雄市副市長，與現為監察院長的陳菊情同姊妹，2016年回鍋參選立委當選，但去年卻宣布不競選連任。總統賴清德上任後，擔任內政部長迄今。

不過劉世芳擔任內政部長後，對於「中配」卻採取極端立場，包括將爭議中配網紅陸續驅逐出境，對於主管的《國籍法》也嚴格解釋，讓中配喪失參政權。種種行徑不斷往獨派靠攏，不只公開說台灣國，24日又說中華人民共和國是「外國」，挑戰《憲法》底線，引發爭議，劉世芳隔天才改口，《國籍法》是針對中華民國以外的任何國家，沒有例外，若有人把「特別的國家或地區」修法或排除掉，這才有點像是標籤化的處理。

熟識劉世芳的人士透露，劉世芳在新潮流雖是屬於大姐等級人物，但過去擔任政務官與立委時，其實並沒有那麼「獨」，但擔任內政部長後，卻變成「戰狼」，言行越來越「獨」，這可能也是在賴清德政府擔任政務官，為了求表現的壓力，但搶鋒頭搶過頭，只是不斷幫賴政府扣分。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

丟掉「小橘書」就是公主病？她嗆劉世芳荒謬：先檢討內容錯誤百出

《全民安全指引》秒辨台灣價值 他酸劉世芳神救援：幫開發新功能

謝龍介糗翻！質詢搞錯劉世芳與管碧玲 名醫直言：2026贏不了台南