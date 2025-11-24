劉世芳批丟民防手冊是「公主病」？粉專曝驚人數據：年輕人沒想看

賴政府斥資4279萬元印製1100萬本《台灣全民安全指引》，19日起陸續普發至全國約983萬戶，引發在野黨、網友等抨擊製造恐慌，民進黨立委蘇巧慧今（24）日質疑，社會上出現很多要將民防手冊丟到垃圾桶的聲音，內政部長劉世芳則反擊，提供這樣訊息的，「就是公主病或王子病，不然就是在無塵室長大」。對此，臉書粉專「政客爽」揭露，《台灣全民安全指引》的下載量是近7000次，相較之下，2024年台灣小紅書的新增下載量達到127萬次，他直言，可見年輕人沒人想看。

蘇巧慧質疑，民防手冊發送下來後，外界很多說法稱「是明年要打仗還是浪費公帑」，甚至還有人拍下照片稱，手冊已經當成廢紙丟到回收桶。劉世芳回擊，相信提供這樣錯誤訊息的人，可能不是在台灣出生長大，因為大家都知道，台灣每年有地震或天災，「要不要了解身處在台灣這種多災多難國家，是否先看一下裡面的內容」，她並批評，提供這樣訊息的就是公主病、王子病，但所有台灣人都不是公主、王子，希望先看內容再決定要不要丟回收桶。

對於劉世芳的說法，「政客爽」今天在臉書發文調侃，大家別再亂丟國防手冊了，因為丟的人一定不是台灣，而是無塵室長大的，「你們這些公主病、王子病的壞蛋」。他指出，根據Data.ai數據，2024年第三季度，小紅書在台灣擁有近300萬名活躍用戶，2024年台灣小紅書的新增下載量達到127萬次，使用趨勢不斷上升。

而打開全動署網站，會發現《台灣全民安全指引》的下載量是6832次（目前已上升至6968次），「政客爽」直言，可見年輕人沒人想看，此外，《台灣全民安全指引》的內容也被國民黨立委徐巧芯抓到漏洞百出、就急著硬刷，「最搞笑的是二刷版本硬要加上一個賴清德簽名，理由是國人看了更安心」。

