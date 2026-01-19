（圖／本報系資料照）

賴總統「8年興建13萬戶社會住宅」的政見極可能跳票，立法院要求內政部長劉世芳19日進行專題報告，但劉世芳卻擅自更改報告題目，擺明不願承擔社宅目標「無法落實」的責任，引發在野黨立委不滿，認為劉踐踏立法權、閃躲監督，極不可取。

內政部日前表示，社宅興建的目標將下修至4萬戶，引發外界質疑，立法院內政委員會邀請內政部就「興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」進行專題報告，不料，劉世芳竟擅自更改題目為「當前興建社會住宅政策之挑戰、檢討與策進：百萬戶租屋家庭支持計畫精進方案」，在野黨立委認為劉連報告都要取巧，劉卻辯稱，這是為了讓立委對政策可以有更全面的了解。

更過分的是，劉世芳還說，她會和雙北、桃園和台中市長們「一起共同檢討、精進社會住宅政策」。說白了，劉世芳就是要轉移焦點，指責社宅政策不只中央掉漆，地方也一樣；而且，在六都中，劉世芳只提藍營執政的4位市長，卻不敢提2025年才正式開始興建社宅的台南市、首批社宅最快也要到今年下半年才會完工的高雄市這兩位綠營市長。

社宅政策無法達標，劉世芳不僅不道歉，還故意將暗箭射向執行成果名列前茅的地方首長，卻刻意忽略明顯落後者，劉世芳不只是心虛，更是刻意進行選舉操作，顯然心中只有政治，沒有人民。

社宅是「居住正義」重要的政策，賴政府在執政後下修目標，大幅縮水，已有騙票的嫌疑，劉世芳不僅不自我檢討，還抗拒立法院的監督，這政策責任她不扛，難道是要賴總統自己出面向人民道歉嗎？