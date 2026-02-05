劉世芳拒供密件！李貞秀反擊：對所有立委要有一致標準

民眾黨「陸配」立委李貞秀已經宣誓就職，先前傳出有官員放話，行政院長卓榮泰等官員在立法院可不必回答其質詢及索資。內政部長劉世芳更直接表態，已規範密等以上文件，都不能提供給李貞秀。對此，李貞秀今表示，希望劉世芳是對所有立委都有一致的標準，而不是因人設事。

民眾黨「陸配」立委李貞秀。（圖取自李貞秀臉書）

針對劉世芳有關索資回應，李貞秀今天（5日）透過文字表示，如同自己先前在記者會說的，她在台灣早已落地生根，工作繳稅、生養子女，如同昨天立委王世堅節目上說：「有的陸配來了一、二十年，也都有小孩和家庭，相信他們已經切得很清楚了」，自己敬重王世堅敢說真話也誠摯表達感謝。

李貞秀強調，制度可以修正、法規可以檢討，但不能因人設事。長年依法在台灣生活、工作納稅、養兒育女的新住民，她們期待的是公平，不只是優待；她們堅持的是法治，不是歧視。令人遺憾的是劉世芳的發言。尤其明確表示：「就是不會滿足李貞秀的需求」、「密件以上都不能提供」。

劉世芳表態，已規範密等以上文件，都不能提供給李貞秀。（圖/資料照）

李貞秀指出，依照國家機密法，劉世芳當然可以決定哪些內容是機密，但希望劉世芳是對所有立委都有一致的標準，而不是因為自己進了立法院，為了汙名化貼標籤才產生的決定，尤其希望劉世芳，不要把民眾關心的各項民生議題，都用機密來拒絕自己的索資，例如社會住宅的興建進度，賴政府居住正義有沒有跳票等，若這些資料也被劉世芳貼上「密件」標籤，自己想人民都無法了解真相。希望劉世芳在內政部長的位置上，應該要以民眾福祉為最大考量，不要用政黨鬥爭來思考。

