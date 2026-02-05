劉世芳拒供機密資料 前立委預告：李貞秀恐被《國安法》辦

民眾黨「陸配」立委李貞秀。（中時資料照，袁茵攝）

面對「陸配」白委李貞秀國籍爭議，日前有官員放話，行政院長卓榮泰等官員在立院可不必回答其質詢及索資；內政部長劉世芳4日晚間也說，已規範密件以上文件都不能提供給李貞秀。民眾黨主席黃國昌今（5日）批評，劉世芳過去也不提供給民眾黨非機密資料，且在備詢台上不回答問題，並預告民進黨公式早就鋪排好了，「到時候李貞秀被用違反《國安法》辦，我也不會太驚訝」。

黃國昌5日上午接受廣播節目《千秋萬事》訪問，面對劉世芳表態不給李貞秀機密資料，甚至一直要求用《國籍法》處理？黃國昌表示，這基本上就是民進黨一貫發動政治攻擊的延續，劉世芳刻意在媒體上講，未來不給李貞秀調機密資料，但過去不是機密的資料，民眾黨跟內政部要，內政部也是不給。

黃國昌提及，至於說不給李貞秀質詢，但自己站在質詢台上問劉世芳時，劉也是不回答問題，擺出一副很高傲的表情及嘴臉，彷彿「要不然你要拿我怎麼樣」、「權利在我手上，錢在我手上，要不然你要我怎樣」，即使不是機密資料且站在備詢台，劉世芳什麼時候好好回答過問題？

黃國昌批評，民進黨現在執政手法，就是對於攸關民生等真正重要問題，民進黨完全不想談，只想談怎麼「抗中保台」，然後批評對方「全部都是匪諜」、「都要用《國安法》、《反滲透法》辦」。

黃國昌舉例，去年綠委王義川跑到北檢告發他違反《國安法》、《反滲透法》，民進黨新聞也做了一週，但「我再問一次，我違反《國安法》跟《反滲透法》證據在哪？連事實都沒有！」但民進黨面對自己內部的綠營權貴臭不可聞弊案，就是放著給他睡。

黃國昌說，對民進黨來說，控制檢調、掌握一群鷹犬，唯我所用，「我們在乎的台灣自由民主生活方式，在民進黨現在的統治之下，根本就是用司法檢調用恫嚇人民的武器，你如果不聽他的話、敢出來批評民進黨，就等著被查水表。」

最後，黃國昌預告，面對李貞秀的問題，在他眼裡只是起手式，民進黨公式不會停的，「到時候李貞秀被用違反《國安法》辦，我也不會太驚訝，這一連串公式早就鋪排好了！」

