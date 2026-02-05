劉世芳拒提供密件李貞秀批因人設事 林濁水拋1解方「逼藍白接招」

劉世芳表態，未來內政部不會提供密件與個資，新科白委李貞秀回應了。（資料照，鏡報李智為）

民眾黨中配立委李貞秀國籍問題引發爭議，內政部長劉世芳昨（4日）表態，未來李貞秀調閱密件與個資，內政部不會提供。李貞秀今（5日）回應，制度法規可以修正檢討，但不能因人設事，新住民不該被歧視，呼籲劉世芳停止政黨鬥爭。前民進黨立委林濁水認為，既然中國不受理李貞秀放棄國籍，民進黨何不修法效仿美國歸化程序，正面肯定並把球丟回給來藍白，這才是堂正大方之道。

針對劉世芳說內政部未來不會提供密件及個資，李貞秀今日透過文字回應，如同先前在記者會說的，她在台灣早已落地生根，工作繳稅、生養子女，如同昨天綠委王世堅節目上說，「有的中配來了10、20年，也都有小孩和家庭，相信他們已經切得很清楚了。」她敬重綠委王世堅敢說真話，也誠摯表達感謝。

李貞秀表示，制度可以修正、法規可以檢討，但不能因人設事，「長年依法在台灣生活、工作納稅、養兒育女的新住民，我們期待的是公平，不只是優待；我們堅持的是法治，不是歧視。」令人遺憾的是劉世芳的發言，尤其明確表示「就是不會滿足李貞秀的需求」、「密件以上都不能提供」。

李貞秀表示，依照《國家機密法》劉世芳當然可以決定哪些內容是機密，但希望劉世芳是對所有立委一致的標準，而不是因為她進了立法院，為了汙名化、貼標籤才產生的決定。

她尤其希望劉世芳，不要把民眾關心的各項民生議題，都用機密來拒絕其索資，例如社會住宅的興建進度，賴政府居住正義有沒有跳票等，若這些資料也被劉世芳貼上「密件」標籤，她跟人民都無法了解真相，「希望劉世芳部長在內政部長的位置上，應該要以民眾福祉為最大考量，不要用政黨鬥爭來思考。」

對於李貞秀的國籍爭議，民進黨大老林濁水今日拋出1解方，讓兩邊都能解套。

林濁水認為，既然李貞秀已出示機票、文件，證明去年曾赴對岸辦理放棄中國國籍但不被受理，陸委會主委邱垂正也承認，中配放棄中國國籍有困難，又鑑於富察身陷中國牢房的不幸經驗，在李貞秀明確承認當中華民國立委尤重於保有中國國籍，民進黨何不正面肯定？

林濁水建議，民進黨可以修法效仿美國外籍人士的歸化程序，讓李貞秀公開宣誓放棄中國國籍，同時宣誓唯一效忠我國。屆時若藍白抵制修法，「不只直在民進黨曲在藍白，且曝露藍白和台灣主流民意嚴峻對立的窘境而難以再轉移焦點並藉題發揮。這樣才是堂堂正正大方之道。」

