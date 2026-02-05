劉世芳拒提供機密文件給李貞秀 政院態度曝

▲劉世芳今日特別於行政院會後記者會說明李貞秀國籍爭議，並還原就職前始末。（圖／記者陳威叡攝，2026.02.05）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨不分區立委李貞秀國籍問題持續延燒，內政部長劉世芳昨日表示，未來內政部將不會提供機密以上文件及個資給李貞秀，行政院發言人李慧芝今（5）日被問及是否發函各部會比照辦理，說明行政院一切的行為都是依法行政，至於部長劉世芳對於相關法規疑慮，行政院會參酌。

對於劉世芳表示，未來內政部將不會提供機密以上文件及個資給李貞秀。李慧芝今日於記者會被問及行政院態度，是否發函各部會比照辦理，甚至院長卓榮泰拒絕李貞秀質詢。

李慧芝表示，對行政院立場而言，行政院本來就要接受立法院的監督，在合法合憲的前提下會履行《憲法》義務。

至於是否比照內政部作法發函通令各行政機關比照辦理？李慧芝回應，行政院一切的行為都是依法行政，對於部長劉世芳所提相關法規疑慮呢，這部分行政院會來參酌。

