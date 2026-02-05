劉世芳拒提供機密！李貞秀再喊「唯一效忠中華民國」：這是非常明確的

記者楊士誼／台北報導

中配立委李貞秀國籍爭議未解，內政部長劉世芳率先表示內政部將拒絕提供機密資料給李，綠營也輪番拋出質疑。李貞秀今（5）日回應，新住民期待的是公平，堅持的是法治而不是歧視。她希望劉世芳不要用政黨鬥爭來思考，而部分綠營立委跟少數政務官為了討好高層，傷害行政中立才是傷害國家制度的惡意行為。她也強調「為台灣人民服務，唯一效忠中華民國，這是非常明確的」。

針對劉世芳拒絕提供機密文件，李貞秀表示，她在台灣早已落地生根，工作繳稅、生養子女，如同昨天王世堅在節目上說「有的中配來了一、二十年，也都有小孩和家庭，相信他們已經切得很清楚了」。她敬重王世堅敢說真話，也對此誠摯表達感謝。她指出，制度可以修正、法規可以檢討，但不能因人設事。長年依法在台灣生活、工作納稅、養兒育女的新住民期待的是公平，不只是優待；堅持的是法治，不是歧視。

李貞秀批評，劉世芳稱「就是不會滿足李貞秀的需求」、「密件以上都不能提供」。然依照國家機密法，劉世芳當然可以決定哪些內容是機密，但希望劉世芳對所有立委有一致標準，而不是因為自己進了立法院，為了汙名化、貼標籤才產生的決定，尤其希望劉世芳，不要把各項民生議題都用機密為由以拒絕索資，例如社宅興建進度、居住正義有無跳票等，若也被貼上「密件」標籤，「我想我跟人民都無法了解真相」。「希望劉世芳部長在內政部長的位置上，應該要以民眾福祉為最大考量，不要用政黨鬥爭來思考」。

另針對陳培瑜的指控，李貞秀稱她是經由中選會資格審核、立法院認定等正當程序，並在大法官的見證下，完成宣誓就職的。既然每個政府都依照職權利行使合乎法律，表示各政府機關的公務人員都保持行政中立，她對於相關的程序也尊重公務人員依法行政的作為，現在看到的卻是內政部不尊重中選會及陸委會、立法院的判斷，任意曲解法律解釋，部分執政黨委員跟少數政務官為了討好執政高層，傷害公務人員行政中立，這才是傷害國家制度的惡意行為。

李貞秀最後也呼籲，賴政府應回歸民生議題，好好為人民做事，不要再搞意識形態，讓人民如此對立。「貞秀從昨天起就上工，專注在立法委員的本質工作，為接下來的開議做好準備，我會盡力而為，為台灣人民服務，唯一效忠中華民國，這是非常明確的」。

