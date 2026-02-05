劉世芳拒提供機密 李貞秀：盼對所有立委一致標準

民眾黨立委李貞秀。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議持續延燒，針對內政部長劉世芳接受專訪時說，雖立委可調閱密件，但內政部不會提供機密以上資料給李貞秀。李今（5日）透過辦公室表示，希望對所有立委都有一致的標準，並喊話應以民眾福祉為最大考量，不要用政黨鬥爭來思考。

李貞秀辦公室透過媒體群組指出，她在台灣早已落地生根，工作繳稅、生養子女，如同昨天綠委王世堅節目上說：「有的中配來了一、二十年，也都有小孩和家庭，相信他們已經切得很清楚了。」她敬重王敢說真話也誠摯表達感謝。

李貞秀表示，制度可以修正、法規可以檢討，但不能因人設事。長年依法在台灣生活、工作納稅、養兒育女的新住民，我們期待的是公平，不只是優待；我們堅持的是法治，不是歧視。

李貞秀稱，令人遺憾的是劉世芳的發言，尤其明確表示：「就是不會滿足李貞秀的需求」、「密件以上都不能提供」。依照國家機密法，劉世芳當然可以決定哪些內容是機密，但希望劉是對所有立委都有一致的標準，而不是因為她進了立法院，為了汙名化貼標籤才產生的決定。

李貞秀強調，尤其希望劉世芳，不要把民眾關心的各項民生議題，都用機密來拒絕她的索資，例如社會住宅的興建進度，賴政府居住正義有沒有跳票等，若這些資料也被劉貼上「密件」標籤，她跟人民都無法了解真相。希望劉世芳在內政部長的位置上，應該要以民眾福祉為最大考量，不要用政黨鬥爭來思考。

李貞秀說，她是經由中選會資格審核、立法院認定等正當程序，並在大法官的見證下，完成宣誓就職。她批，內政部不尊重中選會及陸委會、立法院的職權判斷，任意曲解法律解釋，部分執政黨委員跟少數政務官為了討好執政高層，傷害公務人員行政中立，這才是傷害國家制度的惡意行為。

她表示，自己從昨天起就上工，專注在立委的本質工作，為接下來的開議做好準備，她會盡力而為，爲台灣人民服務，唯一效忠中華民國，這是非常明確的。

