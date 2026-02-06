劉世芳拒給李貞秀機密資料 黃國昌嗆：試圖空洞化中配參政權

民眾黨新北市長參選人黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

針對民眾黨中配立委李貞秀的國籍爭議，內政部長劉世芳說，會要求內政部不提供李密件以上資料，陸委會也表示跟進，對她的所有索資從嚴把關。民眾黨新北市長參選人黃國昌今（6日）批評，民進黨政府恣意解釋法規，甚至出現跟過去執政做出完全不一樣的解釋，試圖實質空洞化中配的參政權，非負責任政府該有的態度。

黃國昌上午於新北市競選總部召新北都更三新箭記者會，偕同新北市議員陳世軒、新北市議員參選人林子宇與陳怡君、新北競選總部發言人戴于文出席。

會後接受媒體聯訪，媒體持續關注李貞秀的國籍問題，以後可能無法索取機密相關資料，被問到民眾黨團未來如何因應？黃國昌指出，台灣的民主法治經過這二、三十年來的發展，期許、希望、期待也相信台灣是個真正的法治國家。比較令人遺憾的是，針對有關中配參政權，目前的賴清德政府卻脫離依法行政、最重要的法治國的精神。

黃國昌表示，他曾公開講過，為什麼同樣都是民進黨執政，針對《兩岸人民關係條例》以及《國籍法》的解釋，賴清德與蔡英文有截然不同的解釋？現在的陸委會跟過去邱太三所主掌的陸委會時，也有完全不一樣的解釋，難不成台灣現在已變成即使是同一個民進黨，只要換人主政，法律解釋就可以隨時變化的境地嗎？如果是這樣的話，台灣要怎麼樣稱得上是個真正的法治國家？

黃國昌稱，他只有奉勸民進黨政府，與其一天到晚透過媒體放話、進行無端的政治攻擊，應該把時間跟力氣用在人民真正關心的事，認真做一點正事，他批，透過自己的政治目的、恣意地解釋法規，甚至出現跟過去一樣的民進黨政府完全不一樣的解釋，試圖要實質空洞化陸配的參政權，這不是一個負責任的政府該有的態度。

媒體追問，未來黨團該如何應對？黃國昌嘆口氣後說，要他說大實話的話，國會改革法案，真正有牙齒的部分全部都被民進黨政府所控制的大法官宣告違憲，所以過去民眾黨團所面臨的狀況是什麼，不要說密件，即使是普通件，索資也常常要不到東西。

黃國昌提到，各位應該也看到他當立委時，曾在內政委員會質詢過劉世芳，對方的確站在備詢台上，但對於他所提出的問題，要不然就不回答、問A達B或假裝沒聽到問題，拿著幕僚給的稿在那一直唸，目前的民進黨政府在面對國會的態度，若連國會三讀通過法律，不高興就不公布，不斷地在踐踏台灣民主法治，這才是現在目前真正面臨最大的危機。

