劉世芳拒給李貞秀機密資料！黃國昌怒喊：她過去對我質詢「問A答B」

記者陳思妤／台北報導

中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳拍板未來不提供「機密等級以上」文件供其調閱，以防國安風險。對此，民眾黨新北市長參選人、主席黃國昌今（6）日痛批，試圖空洞化中配的參政權，還稱過去質詢時，劉世芳對他不是不回答就是「問A答B」，要不然就是假裝沒聽到他的問題繼續唸稿。

黃國昌今天召開記者會說明都更政見，對於內政部跟陸委會拍板不給李貞秀機密資料，他說，台灣民主法治經過二、三十年發展，期許、希望、期待也相信台灣是真正法治國家，比較令人遺憾的是針對中配參政權，目前的賴清德政府脫離了所謂依法行政的法治國精神。

黃國昌稱，他曾經公開講過，為什麼同樣都是民進黨執政，針對兩岸人民關係條例跟國籍法解釋，賴清德跟前總統蔡英文有截然不同的解釋，現在的陸委會跟前陸委會主委邱太三主掌時也有完全不一樣解釋，難不成台灣變成即使是同一個民進黨，換人主政後，法律解釋就可以隨時變化的境地嗎？如果這樣台灣怎麼稱得上是真正的法治國家？

黃國昌嗆，奉勸民進黨政府與其一天到晚透過媒體放話進行無端的政治攻擊，應該把時間跟力氣用在人民真正關心的事情，認真做一點正事，透過自己的政治目的恣意解釋法規，甚至出現過去民進黨政府完全不一樣的解釋，「試圖空洞化我們陸配參政權」，這不是一個負責任的政府應該有的態度。

「唉…你要我說大實話…」，黃國昌稱，國會改革法案真正有牙齒的部分，全部都被民進黨政府控制的大法官宣告違憲，民眾黨團面臨的不要說密件，即使是普通件，索資也常常要不到東西。他還說，自己過去在內政委員會質詢劉世芳，但劉世芳站在備詢台上，但對他提出的問題要不然不回答，「要不然就問A答B」，要不然假裝沒聽到問題，拿著幕僚給的稿一直唸。

黃國昌痛批，國會三讀通過的法律，不高興就不公布，不斷踐踏台灣民主法治，這才是現在面臨的最大危機。

