劉世芳拜會張善政 談社宅興建

內政部長劉世芳昨（廿二）日率次長董建宏、國土管理署長吳欣修及國家住宅及都市更新中心董事長花敬群等共同拜會桃園市政府，市府由市長張善政親自接待，雙方就桃園市社會住宅興建及提高青年婚育家庭保障等居住政策進行意見交流及討論。桃園市政府表示，會積極與中央合作，努力推動社會住宅政策。

劉部長表示，為照顧更多租屋弱勢及年輕族群，中央與地方共同合作持續推動「百萬戶租屋家庭支持計畫」，並強調興建社會住宅是中央與地方政府應共同承擔的責任。目前桃市社會住宅興辦部分共完工四八三七戶，其中市府已完工十四處四三七四戶，正在興建中七處一六三一戶，明後年再動工十七處五二九五戶，預計至一一九年桃園市社會住宅總數將逾一萬戶。