劉世芳指抖內不符政治獻金管道 黃國昌喊「我非常守法」：民進黨雙標讓人看不下去

民眾黨主席黃國昌卸任立委後，正式宣布參選新北市長，並開放Youtube頻道接受抖內，他透露2天直播就收到近30萬元抖內。對此，內政部長劉世芳昨（5）日指出，用抖內的方式，不符合未來候選人可以使用的正式合法政治獻金法管道，至於是否加強這方面法律規範，她透露，內政部已跟監察院完成多次會議，送行政院審議中，未來會送給立法院參考。黃國昌今（6）日反擊指出，劉世芳的發言不就代表依現行法規沒違法之處。

黃國昌今日記者會提到，劉世芳說「未來要朝向修法的方向來加以研議」，那她自己的發言不就代表了依照現行法規，根本沒有任何違法之處嗎？他直批，劉世芳的發言內容可能著重於肆意的展開政治攻擊跟抹黑，連自己講話的內容都自打臉，毫不自覺。

「黃國昌是一個非常遵守法律的人。」黃國昌強調，在他有公職身分或是登記成為公職候選人後，當然適用《政治獻金法》規定，但民進黨的雙標讓人簡直看不下去。他提到，自己現在沒有公職身分，卻針對他的YT大作文章，真正有公職身分的人開著YT在收抖內，從來沒有聽過民進黨說過任何一句話。

黃國昌直批，難道台灣現在變成只要顏色對了，抱緊民進黨的大腿，怎麼樣幹民進黨政府都沒有意見？相反的，只要敢站出來批評民進黨政府違法濫權，即使一切合法的行為，也要被這些掌握權利的政治人物拿來作為政治攻擊的對象嗎？

