劉世芳探視服役受傷退伍弟兄 內政部：續遴選役男提供情感陪伴

內政部長劉世芳16日前往高雄市鳳山區及鳥松區，探視2位服役期間因公受傷的退伍弟兄，致贈春節慰問金。（內政部提供／王千豪台北傳真）

農曆春節將近，內政部長劉世芳於今（16）日前往高雄市鳳山區及鳥松區，探視2位服役期間因公受傷的退伍弟兄，致贈春節慰問金。內政部表示，未來將持續遴選具備醫學、復健、心理及社工等專長的替代役役男，提供陪同就醫、協助復健及情感陪伴等服務，讓受傷退伍弟兄能獲得更好的生活品質。

劉世芳表示，內政部自2011年起推動「替代役役男生活協助服務」，協助服役受傷退伍（役）人員日常起居與生活照顧，累計1577位替代役役男，走進147位弟兄的家庭，提供超過35萬2千小時的服務，減輕家屬照顧負擔，同時讓役男體會同袍互助的珍貴情誼。

內政部指出，這次訪視的林姓弟兄，在服役期間因病導致脊髓及第三胸椎以下受損，目前全身癱瘓，日常生活除由外籍看護協助外，定期安排替代役役男陪伴關懷與提供生活協助，不僅讓家屬獲得喘息空間，也讓林姓弟兄在陪伴中展露更多笑容，為生活注入溫暖與希望；另一位劉姓弟兄則是服役期間執勤受傷，造成雙足無力、行動不便，目前與家人同住，由家屬悉心照顧，家庭氣氛溫馨和樂。

內政部表示，為加強照顧義務役役男於服役期間因公受傷退停役後弟兄們的基本生活需求，並因應物價上漲與長期照護成本增加，內政部已預告修正相關法規，合理調整三節慰問金及安養津貼金額，展現政府對因公犧牲奉獻役男的關懷與照顧責任，將儘速完成相關法制作業程序。

內政部提到，今年也特別感謝財團法人明維教育基金會及善心人士，透過內政部專戶捐贈新台幣100萬元，作為春節慰問金加碼經費，致贈因公受傷的全癱及半癱年長弟兄，以實際行動傳遞社會溫暖，表達最誠摯的關懷與新年祝福。

內政部表示，未來將持續遴選具備醫學、復健、心理及社工等專長的替代役役男，提供陪同就醫、協助復健及情感陪伴等服務，讓受傷退伍弟兄能獲得更好的生活品質，也讓家屬感受到政府長期而穩定的支持。凡有服役受傷退伍弟兄需要相關協助，可向各地方政府役政單位提出申請，或向內政部役政司洽詢。

