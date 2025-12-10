劉世芳是否也要關了馬防部？ ／何溢誠

何溢誠（臺灣青年聯合會理事長）

據《中時新聞網》報導，南竿指揮部與下轄單位，疑有士官兵與詐騙集團勾結，以每個月3千元至5千元代價讓部隊弟兄提供帳戶，供詐團當人頭帳戶、洗錢工具使用，馬防部收到舉報後內部大清查，涉案官兵恐超過60餘人，全案愈滾愈大，目前已陸續移送法辦，未來將予以汰除，已嚴重影響島上戰力，國防部正為此研擬緊急計畫。

如此軍紀渙散、人謀不臧，又牽扯到詐騙集團，網友諷刺，馬祖防衛指揮部已淪為kk第二園區，按照劉世芳的邏輯是不是也該直接把馬防部給關了？馬防部官兵集體給詐騙集團當起了帳戶供應商，淪為詐騙分公司，軍方初步掌握涉案人數恐超過60人，而網傳超過百人捲入，且包括上尉軍官在內，仗都還沒打，就被詐騙集團消滅一個連。

馬防部兵力不到2000人，如果涉案官兵全部開除，將形成戰力真空，前線防禦崩塌，彷彿紙糊堡壘，如何「抗中保台」、強化防衛韌性及不對稱戰力？賴清德還有臉向全民要1.25兆天價軍費為他的高強度國防政策買單？民進黨政府狂撒幣對美軍購，結果就是充當凱子與冤大頭，美國只管收錢，要麼給過期武器清庫存，要麼延期交付，台灣只能徒呼負負。

說到底，國軍亂象的根源在於不知為何而戰、為誰而戰？台灣人民也不願為台獨而戰、生靈塗炭，民進黨企圖「以武謀獨」確保不了兩岸和平。黑熊綠委沈伯洋口口聲聲說，保護國軍不受利誘相當重要，卻不支持給他們加薪，正所謂「皇帝不差餓兵」，厚奉才能養廉。(圖翻攝網絡)