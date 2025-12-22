劉世芳曝明年「新版小橘書」增恐攻、重大暴力危害事件指引

內政部長劉世芳（右）、警政署長張榮興（左）赴內政委員會進行專題報告並備質詢。（袁茵攝）

台北車站及中山商圈無差別殺傷人案震驚全台，也使「小橘書」台灣全民安全指引再度掀起關注。綠委蘇巧慧關心，若未來要精進「小橘書」，是否可將恐攻、重大暴力危害事件的因應指引放進內文？內政部長劉世芳允諾，下次更新會放進去，且透露「明年會再出新版」。

立院內政委員會22日邀內政部長、衛福部長、交通部長、警政署長、國安會秘書長、國安局長、法務部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

綠委蘇巧慧質疑，「小橘書」有無教導民眾，對於重大危害生命事件的指引及因應？劉世芳坦言，比較沒有那麼明確，但12頁「如何自救與互救」裡面，有提到毒化物質災害。

蘇巧慧詢問，要如何定義此重大治安事件，是否屬於恐怖攻擊？警政署長張榮興認為，這跟恐怖攻擊有一段距離，是隨機襲擊事件。蘇巧慧追問，是否會將此案定義為重大暴力人為維安事件？張榮興稱「應該會」。

蘇巧慧認為，「小橘書」裡沒有面對重大暴力危害事件時的方式，但今年7月行政院國土安全辦公室有出「民眾自我安全防護常識彙編：反暴力重大人為危安事件或恐怖攻擊」，裡面就寫得非常清楚，例如常見手段包括砍殺、縱火、槍擊、挾持、爆炸等，其中砍殺、縱火與該案符合。

蘇巧慧提及，而就如何辨識可疑人事物，該份指引也很清楚，明白告訴民眾未來在場合上看到什麼人，可以覺得是可疑的人事物，以及如何辨識危險物品、碰到可疑人事物要怎麼通報，畢竟通報警察也需要技巧，免得降低通報時間。

蘇巧慧說，由於台灣在恐怖主義風險指數很低，全球163個國家中排名100，所以編列「小橘書」時未將恐怖攻擊放進去，但針對恐怖攻擊、重大暴力危害事件，未來若要繼續精進「小橘書」，是否可考慮將重要指引放進去？劉世芳允諾，「下次更新版時會放到裡面去」。

而藍委張智倫於質詢時也談到「小橘書」，認為「小橘書」內容要增進。而劉世芳則說，「委員如果支持『小橘書』，我們明年會再出新版。」

